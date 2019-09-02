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影／火爆程度超預期！上海Costco最快2020年底　要開第二家門市

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記者蔡儀潔／綜合報導

大陸首家Costco日前登陸上海閔行區，開幕第一天就因人流過大暫停營業，火爆的生意讓投資者看好這家上市逾30年的公司，上海店開業當天股價大漲5%。Costco首席財務官Richard Galanti近日透露，計畫在2020年底或2021年初，在上海開設第二家門店，「我們希望（第二家門店）能儘快開工建設。」

▲▼上海Costco漏傳照片。（圖／記者陳政錄攝）

▲不少明星商品包括飛天茅台、愛馬仕包包都在第一天被「搶到斷貨」。（圖／記者陳政錄攝）

根據《每日經濟新聞》報導，上海Costco開幕的盛景讓Richard Galanti都倍感意外，他表示，就營業第一天和第一周Costco取得的成功而言，他們之前確實期待過巨大的客流。

他透露，這樣的期待大部分是建立在過去兩三個月間，有大量新會員註冊的情況，以及社交媒體上網友的熱情，「儘管我們想過開業當天會有大量客流，但上海店實際客流以及當天的情況，仍然超過了我們的預想。」

▲▼上海Costco第一個周末，2019年8月31日。（圖／記者陳政錄攝）

▲排隊進入賣場的人流。（圖／記者陳政錄攝）

他指出，「雖然對大陸市場的長期成功持樂觀態度，但我們也希望開業第一天的過度擁擠能夠緩和下來」，Costco除了計劃再開設門店，另外已經在尋找未來在其他地方開店的機會，但是這需要時間，「我們首先需要確保前幾家店能夠運轉良好，對我們的員工和會員而言都是如此。」

▲▼上海Costco第一個周末，2019年8月31日。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海Costco第一個周末。（圖／記者陳政錄攝）

同樣是會員制賣場的Sam‘s Club已經進入大陸市場23年，為何Costco現在才進軍？對此，Richard Galanti表示，他們一直認為大陸市場具有巨大潛力，實際上，在過去的15到20年間，公司的高層就多次來考察，以拓展自己的市場。

他指出，同時也希望進入大陸市場時，是Costco和整個管理團隊都已經做好充分準備、能夠成功打入的時候，「過去幾年我們一直在為（上海店）第一次開張做準備，並且也在期待未來擴展的更多可能性。」

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

▲龍蝦區聚集不少拍照消費者。（圖／記者陳政錄攝）

Richard Galanti還透露，之所以選址上海開設大陸第一家門店，是因為當地不僅生活水準較高，有大量國際居民定居，加上市民對進口商品需求量達，這些構成他們做出這個「完美選擇」，同時，Costco的天貓商店在上海有著最高的滲透率，「我們希望Costco的會員概念能在大陸市場被接受，我們將努力讓我們的會員對其給予積極的評價。」

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