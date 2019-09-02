柯文哲再添戰力　新任副發言人「墨鏡哥」曾引鄉民肉搜

圖文 / 鏡週刊



台北市政府再傳人事異動！繼找來資深外交官周台竹出任北市府發言人，本刊掌握，台北市長柯文哲近日已拍板新聘一名副發言人戴于文，預計下週一（9月2日）到職。過去曾以一張墨鏡照引發鄉民肉搜的「墨鏡哥」戴于文，未來將與周台竹、以及兩名現任副發言人「學姊」黃瀞瑩、陳冠廷，一起負責柯市府對外媒體聯繫與發言工作。

今年32歲的戴于文，現任北市府媒體事務組機要，柯文哲今年8月創立台灣民眾黨，111名創黨會員名單上也可見戴于文的大名，深受柯信任。近日郭柯王結盟引熱議，三方幕僚在823合體前一天赴823砲戰紀念公園場勘，當時代表柯營出席的幕僚之一就可見戴于文。

一名市府幕僚爆料，戴于文的年輕斯文外型更曾引起PTT（批踢踢實業坊）鄉民討論，有民眾便以「花痴」為題上網發文，說要肉搜「阿北幕僚」，還稱讚：「戴墨鏡的樣子更帥了，有沒有廣大的網友能神一下呢？」

戴于文學生時代曾參與民進黨大老謝長廷籌辦的「新文化工作隊」，當時與前市府發言人、現任總統府發言人林鶴明一起共事過，輔仁大學社會工作學系碩士班畢業後，更在林鶴明引介下、2015年底開始到市府工作媒體事務組工作。

2016、2017年間，戴于文主要負責柯文哲的媒體專訪聯繫、溝通工作；之後更開始協助柯的市政行程、擔任隨行人員，柯在接受媒體聯訪時，他也常站在身後扮演「戳戳哥」角色，提醒柯發言尺度。

市府幕僚說，柯文哲今年上半年趁週末走訪外縣市、甚至赴校園演講，都可見戴于文常陪在柯身邊；柯文哲多場校園演講的行程聯繫、接洽工作，也都由戴于文負責。因表現獲市府高層肯定，經評估後決定讓他升任副發言人，正式對外發言。



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