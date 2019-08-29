金門3樓高美人樹影響居家風水　鄉親「剝皮刀削」處理

▲美人樹10月左右會開花，花期2個月左右。（圖／高速公路局提供）

實習記者崔子柔／綜合報導

金門縣金城鎮富康一村有2棵樹齡15年以上、高近3層樓的美人樹遭人刀砍、剝皮。鎮長李誠智猜測，有些鄉親不喜歡住宅前有大樹，怕影響居家風水，就私自處理，今日他與金門縣林務所所長楊慧明一同前往勘查，決定以3步驟搶救，希望能留下這2棵樹木的性命。

李誠智表示，環保局長楊建立昨天開車路過富康一村時，看到2棵美人樹被環狀剝皮，也有刀砍的痕跡，隨後立刻將情形通報鎮公所。警方表示，附近雖有4支監視器，但都面向路口，拍不到大樹四周，一時無法鎖定可疑人物。

李誠智說，這兩棵美人樹在每年10月左右綻放粉紫色大花，花期長達2個多月，有助於美化市容和涵養水土。如果民眾對路樹有意見，可以向鎮公所或林務所反映，切勿私自處理，以免因損壞公物觸法。

楊慧明表示，環狀剝皮應該是幾個月的老傷口，刀砍則是近日新傷痕，樹幹的疏導組織因此遭到破壞，無法正常輸送水分，已出現枝葉凋萎現象。

林務所決定採取3步驟搶救，包括施藥消毒傷口，避免進一步感染，並修剪枝葉來減少水分流失和需求，同時加置基肥進行棲地改善。

附近民眾看到好端端的美人樹慘遭剝皮直搖頭說，破壞路樹行徑很很不可取，而且大樹所在距金城分局只有20公尺，希望警方早日找出「凶手」依毀損公物罪移送法辦。

李誠智提到，有些鄉親不喜住宅前有大樹，唯恐妨礙居家風水，但民眾若有此需要，可通報公部門移栽，不可擅自毀損公有林木，否則可能觸犯公訴罪。