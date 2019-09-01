棒球少年練習「K到虎頭蜂窩」！國中生遭狂螫　全身佈100處傷口

▲棒球飛入籃球框後方的樹叢中，不偏不倚砸中虎頭蜂窩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化線西公園1日上午10時許傳出3名國中生遭到虎頭蜂咬傷，其中一名黃姓少年（14歲）全身上下有100多處傷口，一度性命垂危，所幸經轉送往彰化基督教醫院救治後，生命徵象趨於穩定；但彰基副院長周志中表示，黃姓少年後續還是有可能因過敏反應而出現生命危險，因此現階段仍得持續治療、觀察。

據悉，3名國中學生相當熱愛棒球，上午相約前往線西公園，並在籃球場等空曠處進行自主練習，不料其中一名學生揮棒時不慎將球打入樹叢中，堅硬的棒球還不偏不倚砸中樹上的虎頭蜂窩，3人走近撿球時，當即遭到暴起的蜂群追趕、螫咬。

救護人員獲報到場時，發現3名學生身上皆有螫咬傷口，其中一名黃姓少年傷勢最為嚴重，全身上下多達100多處密密麻麻的螫痕，還一度有生命危險，所幸經緊急轉送往彰基救治後，生命徵象趨於穩定，目前意識清楚，能夠對話、行走。

周志中指出，黃姓少年傷口遍布前胸、後背、大腿前側，雖然目前暫時脫離險境，還能夠與人對話，但擔心後續恐引起過敏反應，造成臨床上休克、進而引發生命危險，因此現已安排抽血檢查，並施以臨床症狀治療，後續仍須持續監測、觀察。

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▼黃姓少年全身有逾百處螫咬傷口，目前仍得持續觀察、治療。（圖／記者唐詠絮翻攝）