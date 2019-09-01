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鴻梅基金會深耕新竹　「新人獎」成藝術家新秀躍起平台

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▲鴻梅基金會深耕新竹　「新人獎」成藝術家新秀躍起平台。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2019鴻梅新人獎於31日在新竹市文化局梅苑展開。（圖／鴻梅文教基金會提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

長期在大新竹地區深耕藝文發展的鴻梅文化藝術基金會，31日下午在新竹市文化局梅苑舉辦2019鴻梅新人獎巡迴展新竹場開幕記者會，新竹市長林智堅親自到場送上祝福，他感謝鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順致力於在地文化人才培育的貢獻，提供一個讓年輕人在家鄉一展長才、發揮創意與實踐夢想的平台，日前開幕的「或者工藝櫥窗」在基金會的巧手下，63歲的老屋重獲新生，未來雙方更會攜手合作，讓各式藝文創作能在這座城市生根茁壯。

鴻梅文化藝術基金會是由企業家陳添順先生與四位兄弟姐妹為感念父母於2008年成立，先是投入偏鄉丶補助教育及社會弱勢的補助，後轉型為文化藝術基金會，積極於藝文環境的涵育，並開辦「鴻梅新人奬」進行藝術創作及藝評書寫潛力新秀的陪伴與支持，至今已舉辦過7次徵選、5次展覽，奬助超過60位有才華的年輕人。

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▲鴻梅基金會深耕新竹　「新人獎」成藝術家新秀躍起平台。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鴻梅新人獎已經成為年輕設計師一個初試啼聲的平台。

▲鴻梅基金會深耕新竹　「新人獎」成藝術家新秀躍起平台。（圖／記者陳凱力翻攝）

基金會董事長陳添順回想起自2008基金會創立以教育扶持為名，再到2013年起以藝術文化基金會的「轉型」，他說，「不變的是面對社會中所需要支持的年輕學子與藝術創作者的初心」，得知台灣青年創作者非常辛苦，在創作之餘仍需透過打工來維持生活，基金會也希望「鴻梅新人獎」可以成為一個獎助機制與平台，除了提供實質的獎金外，更重要的是由：師長指導>藝評媒合>展覽>藝術見學等過程，讓青年藝術人得到個人生命經驗與藝術發展的成長。


林智堅市長表示，鴻梅文化藝術基金會陳添順董事長跟我一樣是新竹香山人，一樣熱愛這座城市，因為都認為藝術能讓生活更加美好，因此一起促成藝術在新竹扎根這個工作，他要特別恭喜所有獲得鴻梅新人獎的藝術家，本次展出的藝術家平均年齡不到30歲，可說是這座城市的縮影。

▲鴻梅基金會深耕新竹　「新人獎」成藝術家新秀躍起平台。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林智堅市長說，特別恭喜所有獲得鴻梅新人獎的藝術家，本次展出的藝術家平均年齡不到30歲，也可說是這座城市的縮影。

林智堅市長指出，這座城市雖歷史悠久，但全市平均年齡只有38歲，是全台灣最年輕的城市，並且在一平方公里範圍內，有36處古蹟或歷史建築，有台灣少見特別高的古蹟密度，因此市府團隊在古蹟或空間重新規劃上做了很多努力，如新竹市美術館當代藝術及241藝術空間之互動藝術展覽策辦，便吸引許多民眾參與，很高興今年鴻梅進駐到新竹市，帶著一群熱愛藝術文化的夥伴們為新竹的藝術推動而努力，期待未來與鴻梅文化藝術基金會有更多的合作機會。

此外，鴻梅文創繼成立竹北或者書店後，或者工藝櫥窗也在今年進駐新竹市，未來幾年將在新竹市陸續開創新的空間，希望創作者的作品能在這些空間裡呈現，被更多民眾看見，甚至是藏家發掘。

本次鴻梅新人獎共計展出35件作品，以結合5位創作者李妮、余昇叡、吳易澤、邱奕辰、許佳琪及5位藝評家方彥翔、梁廷毓、陳仲賢、陳晞、吳欣怡的方式，進行發表丶畫冊輯印與展覽。

開幕式中除了由創作者一一上台分享創作理念及作品內容，並在場為貴賓及民眾進行導覽解說，詳情請上文化局網站查詢、洽詢專線03-5332841、或撥打1999為民服務專線。

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