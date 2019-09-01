《十面埋伏》壓軸登場　「2019仲夏藝文季」 聲光音樂震撼人心

▲新竹市「2019仲夏藝文季」由《十面埋伏》壓軸登場。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市2019仲夏藝文季壓軸特別場「十面埋伏」31日晚上七點在大湳雅公園震撼登場，由享譽國際的采風樂坊帶來結合聲光特技的楚漢相爭歷史鉅作，磅礡的鼓聲撼動人心，現場萬人空巷，吸引超過萬人爭相一睹國際級表演，由於「十面埋伏」2018年在新竹文創館的演出大受好評，因此此次特別再次邀請采風樂坊，希望將最優質的藝文表演帶給市民，精彩的音樂與動作、火焰、乾冰與聲光交錯，讓觀眾驚呼連連，圓滿成功的演出也為今年暑假以及2019仲夏藝文季畫下完美句點。

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▲▼本次演出特別邀請臺灣知名導演李冀禹重新編排，讓《十面埋伏》的磅礴氣勢與美感能更細膩地呈現，並在舞台周圍打造近距離的實景烽火台，讓圍繞在環景劇場中的觀眾彷彿走進時光隧道，創造極具想像空間的楚漢相爭故事。

擁有近萬坪腹地的的湳雅大公園過去一直以來都是一片荒煙蔓草，透過市政府市地重劃的努力下，終於成為新竹市民另一公園勝地。這也是市府第五度舉辦「仲夏藝文季」，最後選定湳雅大公園展出，開闊的場地、加上由采風樂坊帶來最震撼最高水準的國際級表演，也讓觀眾帶來不同的視覺感受，市府更預告「仲夏藝文季」明年再相見。

采風樂坊黃正銘團長表示，《十面埋伏》結合東方傳統樂器及劇場特技，描繪項羽和劉邦間激烈的戰爭及項羽和虞姬淒美的愛情故事。本次演出特別邀請臺灣知名導演李冀禹重新編排，讓《十面埋伏》的磅礴氣勢與美感能更細膩地呈現，並在舞台周圍打造近距離的實景烽火台，讓圍繞在環景劇場中的觀眾彷彿走進時光隧道，創造極具想像空間的楚漢相爭故事。

▲大湳雅公園聚集近萬民觀眾前往欣賞。

《十面埋伏》是一齣大型絲竹音樂劇，講述「楚漢相爭」裡劉邦和項羽間的劇烈戰爭，且融入了項羽和虞姬間淒美的愛情故事。由胡啟志飾演項羽、何海翔飾演劉邦、采風樂坊琵琶演奏家林慧寬飾演虞姬，全劇展以雷火演譯項羽的霸氣、用古箏表演劉邦的狡猾、並用琵琶表現虞姬的懷春，高潮迭起的劇情還包含兩軍交戰壯闊的「十面埋伏」劇情及最後項羽烏江自刎的「悲歌」，藉由視覺與聽覺情境的鋪陳，充分展現力與美的結合。

除了采風樂團，本場《十面埋伏》還有知名立方體達人趙敦毅、Coming True 即將成真火舞團、Drumily鼓團等臺灣知名演出者同台飆技，展現跨越領域的藝術之美，也為2019仲夏藝文季劃下完美句點。