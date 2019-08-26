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貢丸花生醬當主角！新竹媽媽設計奶瓶伴手禮　獲德國紅點設計獎

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▲貢丸花生醬當主角！新竹媽媽設計奶瓶伴手禮　獲德國紅點設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲由新竹媽媽設計師馬詩韻設計的這款奶瓶伴手禮，獲得德國紅點設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎最新年度得獎名單出爐，新竹市政府與媽媽設計師馬詩韻合作的奶瓶禮盒榮獲2019年紅點的品牌暨傳達設計獎，瓶身運用新竹市在地玻璃製成，為目前嬰兒奶瓶市場上少數具備高質量、一體成型等特質的高硼硅玻璃容器，耐熱又無塑化劑，瓶上設計有貢丸、烏魚子、花生醬、新竹市鳥喜鵲及九降風等在地元素，讓這組為市府員工設計的彌月禮，從54個國家、8697件作品中脫穎而出，奪下創新設計獎項，凸顯市府在城市美學與創意上的軟實力。

▲貢丸花生醬當主角！新竹媽媽設計奶瓶伴手禮　獲德國紅點設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

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這款奶瓶伴手禮，市面上並無販售，只有市府懷孕員工才能獲贈，也是市府員工的特別福利。

▲貢丸花生醬當主角！新竹媽媽設計奶瓶伴手禮　獲德國紅點設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

這款奶瓶組含有四大二小共6隻奶瓶，大奶瓶瓶身將多項新竹市在地名產、物產擬人化為超萌卡通圖樣，共有4款主題，「團團圓圓‧親子湯」以貢丸為主角，融合有長壽意涵的市樹松葉，象徵親子團圓吉祥；「乘風而來‧送子鵲」則以市鳥喜鵲抱寶寶，表達迎接新生命的喜悅；「闔家一起‧日光浴」則看到烏魚子跟柿餅正在曬太陽，展現出新竹市的特產與九降風的特性；「好事花生‧戲水遊」以新竹人日常經典美食花生與知名花生醬，搭配新竹迷人的海岸線，描繪出新竹豐富的親子生活。

「感覺像經歷了一趟奇幻旅程。」 設計師馬詩韻自2005年開始為自由設計工作者，直到2015年新增了媽媽設計師的身份，就一直希望參與孩童相關設計，她表示小奶瓶瓶身的設計也投注許多心力，圖案閃耀的太陽、月亮和星星皆帶有明亮和希望的意涵，同時與大奶瓶上多處的太陽、星空及大海呼應，很高興紅點設計獎看見她的用心，且每組奶瓶皆附上市長林智堅的祝福小卡，「望孩子一暝大一寸，長大後一起玩遍新竹風光」，讓收禮者感到暖暖的幸褔感。

▲貢丸花生醬當主角！新竹媽媽設計奶瓶伴手禮　獲德國紅點設計獎。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲奪下設計界奧斯卡獎德國紅點設計獎的奶瓶組

「能夠獲得世界三大設計獎之一的德國紅點設計獎，是對設計師也是市府的一種肯定。」新竹市政府表示，玻璃奶瓶以寬口貼心設計，方便爸媽清潔使用，且為了小寶貝們的衛生安全，市府特別找了國內最大的玻璃公司，有55年歷史的台玻製作，在玻璃材質與瓶身印刷上皆符合國際規範，由於市府經費有限，一開始並未達到最低訂製量，在市府積極溝通發想初衷後，終於成就了這組溫馨實用兼具設計美感的的獲獎作品。

紅點設計獎是德國設計協會於1955年創立，與德國IF產品設計獎、美國IDEA獎並稱為世界3大設計獎，紅點設計獎被定義為一種「好設計品質」的認證標章，每年吸引了超過50個國家，上萬件作品報名角逐，得獎的作品可以在德國Essen的紅點博物館展出作品以及得獎人獲得參加頒獎典禮的機會，本次奶瓶禮盒從全球8,697個參賽作品中突圍實屬不易。

只是這組可愛的貢丸奶瓶市面上並無販售，目前新竹市政府僅針對市府內懷孕或生子的員工及懷孕的來訪貴賓才會做為伴手禮贈送，尚未有其他索取管道或購買管道。

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關鍵字：新竹市政府,德國,紅點,奶瓶,設計

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