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尋找自由的意義　蒙特利爾導演和他的實驗空間

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▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun (小喬)攝）

圖、文／Giovanna Sun 小喬

跨越千山萬水找尋自由的意義

NoMad Life.TV，一個集體實驗創作與合作空間，集合攝影棚、工作室、辦公室、派對與劇場於同一個空間。空間的主人Jason Rodi是名紀錄片導演，也是一個嘗試很多種冒險的探險家。

過去這一年多，我來到Montreal，尋找一個以紐約為基地，一面旅遊一面遠端工作的生活方式，到加拿大認識了許多新朋友，大都是藝術創作者與科技業的同行。在臉書上看到了NoMadLife.TV的廣告，我搭著公車到了一個十分工業與荒涼的廠區，這個地方像是六年前的Bushwick，都是廠房，旁邊還有老舊的火車鐵路，不時有火車呼呼聲從旁經過。

一扇門打開，走進這個很奇幻的空間，NoMad Life TV
即便是後來去了很多次依然很難形容這個空間給我的感覺。我剛好現在的身份也是Nomad，像隻沒有腳的鳥只能一直飛，當我看到NoMad這個空間名字，我想說，這裡能給我的人生找到什麼樣的答案。

Jason Rodi拍攝過多部紀錄片，其中一個系列是Voices of Freedom 自由之聲。他訪問了無數人，問他們自由對他們來說是什麼？他從Montreal開車橫跨美國做訪問，有人說自由就是無懼，你不會感到說什麼話時會有恐懼，有人說自由就是人人都有平等的機會。自由就是每一天結束時你都很開心，喜歡你的工作，自由就是不被自己的心智囚禁，變成奴隸。自由就像一個銅板，正面是自由，反面是責任，這是當下握住機會的滋味。

NoMad Life TV是一個攝影棚，來這裡參訪的每個人都是其中的角色，隨時紀錄當下的影片，Jason說，Our We Have is Now，我們擁有的是當下，我來了幾次夏天的烤肉派對，有現場壁畫、DJ，烤肉、啤酒，跟一些不認識的人隨便聊，聽聽電子音樂。

已經過了所謂跟著夢想去旅行的年紀，不想被高額的房租與押金綁死，我漂泊了一整年，思考著什麼才是理想的生活方式繁華如紐約也有人支付高額房租住在廉價隔間的地下室，當高房價逼走了一批又一批的居民，何不把自己當成一個永遠的過客？我跟西方人類似的地方，是沒有落地生根的觀念，更像是逐水草而居，我仍渴望累了時有個可以回得去的家，但現實就是買不起房，這一年多以來，我碰到了很多跟我相同的人，他們來自世界各地，做著科技產業，活在網路世界，地圖上的城市都只是一站站的起點與終點。

然後我認識了一群藝術家，他們也是從紐約搬到Montreal，房價可負擔，他們一樣創作，一樣往返各地，當個游牧人，到處旅行已經變成另類可負擔自己的生活方式。下一站那裡去？All we have is now.

Nomad Life.TV的Youtube影片

youtu.be/3YmpumFce-4

Giovanna的臉書粉絲專頁

www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio

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