嘉藥坐月子訓練班以專業催生　培力與就業母女攜手成「月嫂達人」

▲嘉南藥理大學推廣教育中心所舉辦「坐月子服務人員訓練班」，歷經了360小時的訓練之後舉行結訓典禮，發揮精湛廚藝，展示坐月子養生料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局職訓就服中心，委託嘉南藥理大學推廣教育中心所舉辦「坐月子服務人員訓練班」，歷經了360小時的訓練之後舉行結訓典禮，由勞工局長官頒贈26位學員結業證書，全體學員以歡笑、感動與希望的心情迎向新里程碑，嘉藥推廣中心主任顏名聰則以「大家都要就業！」，致上了他最真摯的期許與祝福。

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台南市勞工局有鑒於就業市場對產後照護缺口極大，服務品質的要求也越來越高，為協助待業勞工及就業能力薄弱者提升工作技能，順利進入產後照護職場，因此開辦「坐月子服務人員訓練班」，此外，針對就業保險被保險人、獨力負擔家計、中高齡、原住民、身心障礙者、低收入戶或中低收入中有工作能力者、二度就業婦女、新住民、長期失業者….等特定對象身分者，由政府全額補助，以減輕弱勢失業民眾的經濟負擔。

結業典禮現場，學員們發揮精湛廚藝，展示坐月子養生料理，台南市政府勞工局人員也到場，與所有學員分享就業媒合服務等資訊，以滿足學員後續求職上的需求。嘉藥推廣中心顏主任指出，這個課程是以就業為導向，所以，不只要傳授產後照護的專業技能，更要從產婦、雇主的角度，培養高質感的坐月子服務人才，幫助學員們盡快找到工作。

鎖定就業導向，此訓練班結合嘉藥生活系專業模組課程和優良師資，課程內容除學習坐月子餐點製作外，也涵蓋了中草藥及食材特性介紹、幼兒心理學、產後調養與新生兒照顧相關技能，來協助學員提升專業技能，吸引超過60位的民眾報名，但受限於計畫名額，經過筆試、面試的篩選後，只錄取26位，在360小時全方位的實務訓練後，結業的學員個個都是稱職專業的「月嫂達人」。

▲林秋燕（左）與陳緯婷母女，藉由訓練班課程增進母女間感情。

學員林秋燕與陳緯婷是一對母女檔，秋燕媽媽每天從高雄往返台南來參與課程，而住在台南的瑋婷則是擔任「小天使」從保安車站接送媽媽，母女ㄧ起受訓，女兒發揮精細的刀工、畫盤等技巧，媽媽則是展現蒸煮炒炸的功伕，兩人合作無間，激盪出不同年齡層的火花，不只肯定了自己，更增進了彼此的感情。

秋燕媽媽表示：透過這次的課程，讓遠離職場10幾年的她，重新感到活得有尊嚴、有價值，想趁自己還有能力，為社會多做一點。瑋婷則表示，本來對入選26名學員限額沒有信心，但是，還是想試試，因為她相信月子市場一定有年輕服務人才的需求，做就對了！