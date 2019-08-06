嘉藥入榜世界大學前2千大　全國唯一獲選私立技職大學

▲世界大學排名中心公布全球前2千大高等學府排名，台南市的嘉南藥理大學是唯一獲選的私立技職校院，成為全球前10％的卓越大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界大學排名中心（CWUR）於美東時間8月5日上午，公布2019-2020年全球前2千大高等學府排名，台灣共有40所大學入榜，位於台南市的嘉南藥理大學是唯一獲選的私立技職校院，成為全球前10％的卓越大學，優異表現，備受矚目。

世界大學排名中心自2012年開始進行世界大學排名調查，是相當具有公信力的大學排名機構之一。今年從超過2萬所全球高等教育機構中，評選出2000所頂尖大學，這次台灣入選的40所大學榜單中，國立有24所，私立大學則占16所，而嘉藥是唯一獲選的私立技職大學，位居全台第37名，世界第1840名，擠身全球前10％卓越大學之林。

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世界排名中心強調，此排行榜不依賴其他調查及各大學提供之數據，而是根據客觀資料分析各大學辦學績效，評選項目包含教育品質25％、校友就業表現25％、教師質量10％，以及論文發表數、論文發表品質、論文影響力與引用率各10％等七大衡量指標。

「教育品質」評比標準為獲得重大國際榮譽、獎項、獎章的校友人數及比例；「校友就業表現」以擔任全球頂尖企業執行長職位的校友人數及比例；「教師質量」則著重教師獲得國際殊榮之人數及比例；至於「論文發表」方面，分別從研究論文發表數量、刊登於重要國際期刊比例、具高度影響性期刊多寡與論文被引用次數來評分。

嘉藥表示，學校積極推動技職教育，成效卓著，屢獲好評，如連續多年榮獲教育部教學卓越、高等教育深耕、優化技職校院實作環境、深耕專業技術研發與人才培育等計畫補助，2017年更獲選成立全國唯一「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」，今年申請通過勞動部補助的就業學程達17案，也榮登全國第一，嘉藥不斷精進研究與實務教學，與時俱進，碩果有目共睹，因而受到世界大學排名中心青睞，挺進全球2千大且是全國唯一的私立技職校院。

嘉藥校長陳鴻助指出，此次公布的世界大學排名，不容忽視的是高等教育的區域排名，許多國家優秀學校的排名往上爬升，此消彼長，競爭十分激烈；陳校長也欣慰表示，這次喜獲國際殊榮，對嘉藥的辦學績效是一大肯定，未來除了持續深化學生實務增能，鼓勵同仁研究發展外，更將努力與國際密切接軌交流，以強化國際競爭力。