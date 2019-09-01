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網購「軍火包裹」超商取貨　狂男嗆「沒錢付運費」當場取槍開轟

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▲檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及假冒公務員身分加重詐欺罪嫌，將黃男起訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及假冒公務員身分加重詐欺罪嫌，將黃男起訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

基隆市1名黃姓男子（29歲），日前上網訂購了1支道具槍及子彈數發，寄到苗栗縣頭份市1間超商貨到付款，因黃男沒錢可以領包裹，遂佯稱自己是刑警，恐嚇店員包裹裡頭是一批軍火，要帶回偵辦；黃男並直接打開包裹，裝填好子彈後，囂張地朝地板開了1槍，大搖大擺的把包裹拿走。

據警方表示，黃男在2017年10月間，獨自開車著，手持空氣槍，裏頭裝著鋼珠BB彈，隨機朝車外開槍，射破路邊停放車輛車窗後逃逸；黃男又因詐欺案被通緝，輾轉躲藏到苗栗縣。而在2019年6月中，黃男在自己租屋處違法改造槍枝，並在網路上購買了價值1萬餘元的道具槍，來作為改造的零件，用貨到付款方式，將包裹寄送到苗栗1間超商。

數日後，黃男欲前往超商取貨，但身上沒錢支付，竟拿出地檢署拘票，佯稱自己是刑警，並稱包裹裡有違禁物品，要取回偵辦。黃男見店員猶豫，乾脆直接搶過包裹，當著店員的面拆開，邊拆邊說「你知道這裡頭是什麼東西嗎？」包裹裡頭竟是1把手槍及數發子彈。

黃男接著掏出隨身攜帶的手槍，將包裹裡的子彈裝入彈匣，然後朝地面射擊一發。槍聲讓店員飽受驚嚇，黃男趁機將擊發的彈殼及包裹取走，搭計程車逃逸。

警方表示，當天接獲報案後便積極偵辦，並在晚間8時許，在頭份市1間出租套房將黃男逮捕，當場查扣改造手槍、改造子彈、鐵鎚等工具，其中改造手槍具殺傷力，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及假冒公務員身分加重詐欺罪嫌，將黃男起訴。

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