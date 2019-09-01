影／玲玲、劍魚颱風將接力生成！專家曝最新動向　「3-4天後可能接近台灣」

▲西北太平洋共有3熱帶擾動可能發展成颱，其中92W路徑可能較為接近台灣。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

西北太平洋3個熱帶擾動發展中！氣象局表示，3個熱帶系統預估都有機會發展成颱風，其中南海熱帶性低氣壓不排除今明兩天（9/1、9/2）生成為第13號颱風「玲玲」，但對台灣僅有間接影響。不過，台灣周三至周六的天氣變化，則取決於菲律賓東方海面的擾動發展及走向，天氣職人吳聖宇分析，其未來路徑可能較為接近台灣，有可能3-4天後就會靠近了，不過變數仍大，需要繼續觀察。

天氣職人吳聖宇說，西北太平洋相當熱鬧，共有3個熱帶擾動發展中，似乎都有機會成為颱風，比較需要注意的是南海的91W以及菲律賓東南方的92W，「尤其是92W，未來路徑可能較為接近台灣，時間也很快，有可能3-4天後就會靠近了」，不過變數仍大，需要繼續觀察，將是下週天氣的觀察重點，下午或晚上有空再來進一步分析。

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▲3熱帶系統發展狀況，第13號颱風「玲玲」最快今明生成。（圖／翻攝自賈新興臉書）

氣象預報員陳伊秀表示，位於南海的熱帶性低氣壓不排除今、明2天有機會發展成第13號颱風「玲玲」，但未來路徑會持續往西走，周一、二接近海南島附近，對台灣無直接影響，不過，外圍水氣會使台東、恆春半島在周一、二有局部短暫降雨。

至於菲律賓東方海面的低壓，也有發展成颱風的趨勢，若生成將是第14號颱風「劍魚」，其未來的動向要密切注意。陳伊秀解釋，因為周三起預期太平洋高壓勢力有稍東退，高壓強弱變化將影響該系統北偏的程度及速度，將影響台灣周三至周六的天氣。

未來一周天氣，周二前大致上上午高溫炎熱、午後雷陣雨型態為主，台東、恆春半島則要注意南海水氣帶來局部短暫降雨。周三至周六則取決於未來熱帶性低氣壓或颱風發展趨勢，目前預報南部、台東地區會有短暫陣雨，宜蘭花蓮有局部短暫陣雨，午後雷陣雨的範圍及雨勢也都會比周二前來得更多、更廣。

▲賈新興說，未來要關注91W和92W未來的發展、彼此牽動的可能，以及92離台灣的距離。（圖／翻攝自賈新興臉書）

天氣風險總監賈新興則分析，目前西北太平洋有3個熱帶擾動，位在南海的91W，海溫、風切也適合，目前已是熱帶低壓，但由於它的雲系寬廣，強度仍不夠，仍是屬於季風低壓。

菲律賓東方海面的92W，海溫適合，但風切略大一些，不同模式預測的發展時間略有差異，目前評估24-48小時有發展成颱的機會。至於位在遠方的90W，海溫、風切都適合，因此未來24小時發展成熱帶低壓的機率提升為中級。

▲台灣周三至周六的天氣，取決於菲律賓東方海面熱帶擾動的未來動向。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興說，未來要關注91W和92W未來的發展、彼此牽動的可能，以及92離台灣的距離。他進一步指出，照目前的劇本來看，92牽著91，也拉起了明顯的水氣，因此，9/4-9/5的天氣要多關注，水汽明顯偏多，降雨也明顯。