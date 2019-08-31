新疆爆發「牛結節疹」疫情！　大陸回台2週內勿進牧場避免疫情擴散

▲牛結節疹的罹病率為2-50%，死亡率則為0-10%。（圖／pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

新疆本月12日爆發牛結節疹疫情，這也是大陸首次確診，該病會導致牛隻出現產乳量下降、不孕、皮毛無法利用，嚴重甚至會導致牛隻死亡，所幸人畜不會相互傳染。目前官方已經對全區進行排查防疫，撲殺病牛。

牛結節疹是種牛病毒性疾病，由山羊痘病毒引起，最早於1929年發現於非洲贊比亞。該病易在高溫溼熱的環境下擴散，患病牛隻身上會出現許多硬化、圓形隆起的結節，傳染原因除了昆蟲叮咬外，也會經由染病牛隻的體液互相傳播，死亡率為10%左右，嚴重將造成動物死亡，最有效的防治方法為接種疫苗，不過近年來疫情已擴散至俄羅斯及哈薩克等地區。

▲該病會導致牛隻不育、泌乳量下降、毛皮無法經濟使用等，嚴重還會造成牛隻死亡，進而導致經濟損失。（圖／pixabay）



此次爆發疫情的區域位於新疆維吾爾自治區伊犁州，研判極有可能是從哈薩克境內傳入，已經造成218頭牛隻染病，1頭死亡，相關單位則對疫區進行排查，並撲殺染病牛隻，以免疫情擴散。

畜產相關從業者宜避免進入大陸牧場等相關區域，若不得已進出，最好回台後2週內不要踏入牧場，以免將疫情帶回台灣。