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為在地社區健康把關　高榮南院敦親睦鄰里長聯誼座談會

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▲高雄榮總台南分院舉辦「敦親睦鄰里長座談聯誼會」，邀請醫院鄰近社區之各里里長共同參與，拉近彼此距離。（記者杜龍一攝）

▲高雄榮總台南分院舉辦「敦親睦鄰里長座談聯誼會」，邀請醫院鄰近社區之各里里長共同參與，拉近彼此距離。（記者杜龍一攝）

記者林悅／台南報導

高雄榮總台南分院舉辦「敦親睦鄰里長座談聯誼會」，邀請醫院鄰近社區之各里里長共同參與，王瑞祥院長於會中介紹台南分院辦理「里長健康體檢活動」，提供適切醫療服務、促進全民健康，將高榮南院經營宗旨確實落實。

高雄榮總台南分院舉辦「敦親睦鄰里長座談聯誼會」，由王瑞祥院長、潘潔慧副院長邀請永康區、東區里長及該院一、二級主管及相關工作人員等。院方表示，除了促進鄰里社區互動情感交流、建立良好關係外，期盼更了解民眾需求並回應，提高本院門診服務量，特辦理此聯繫活動，座談會後並安排參觀樂活日照中心、醫療大樓病房、B1F生活廣場等，拉近彼此距離。

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高雄榮總台南分院表示，本年度辦理「里長健康體檢活動」是特別加入詳細眼科檢查項目之醫院，檢查項目涵蓋眼底黃斑部攝影、眼部黃斑及視網膜3D電腦斷層等，透過一系列專業且詳細的健康檢查，不僅能讓民眾更加了解自身健康狀況，更能促進全民保健觀念，將「及早發現，及早治療」觀念，昇華為「定期檢查，保養為要」，提升全民健康意識，促進國民身心健康發展。

高雄榮總台南分院提醒高齡長輩，若已完成「骨質密度」檢測，可進一步進行「體肌肉組成測定」，用於檢測是否罹患「肌少症」；臨床經驗中，高齡長輩跌倒引起嚴重髖關節骨折之案例，層出不窮，而避免年長者跌倒失能，首要便是讓長輩遠離肌少症，除了平日多攝取蛋白質、勤運動外，若能經由體肌肉組成測定專業檢視，由專業醫師解說，更能使民眾及早了解自身健康情形，再依個人所需量身打造最適切之處方，促進國民健康，提升大眾生活品質。

高榮南院辦理「里長健康體檢」，得到相當熱烈且廣大迴響，台南市各里里長皆於活動中，大方分享親身參與「里長健康體檢」經驗。王瑞祥院長表示，非常高興並感謝社工室全體及參加工作人員的努力，感恩！期盼為在地民眾鄉親國民健康把關，提升居家生活品質。

台南市議員李鎮國、辜朝榮里長聯誼會會長、許俊雄榮譽總會長、周翊庭里長聯誼會會長、陳建國里長聯誼會會長、里長超過70多位出席與會，對於該體檢活動皆感到相當滿意！

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