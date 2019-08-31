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中國利用Telegram辨識港示威者身分　路透：將推更新「保護港人」

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▲▼通訊軟體Telegram。（圖／路透）

▲ Telegram上用來動員示威活動的群組通常都設為公開，任何人都可以加入，而參加者通常都使用假名。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

香港許多走上街頭的示威人士近來使用即時通訊軟體Telegram交流。消息人士指出，Telegram已發現北京政府可能上傳來識別抗議者的證據，但當局是否成功透過此手段定位（locate）示威者仍有待釐清。Telegram表示，未來數日內將發布新的版本，可以讓用戶關閉電話號碼配對功能，藉此保護香港示威者，防止真實身分曝光。

路透社報導，上千名、甚至萬名的港人近來使用Telegram群組溝通交流，藉此降低港警滲透的風險，談論主題範圍相當廣，除了新聞報導之外，也包含熄滅警方催淚彈的方法、示威者藏身建物的進入密碼及臥底警察的身分等。

只不過，一群香港工程師早在本月初就已發現漏洞，關鍵在於Telegram允許用戶上傳其他用戶的電話號碼並搜尋其他用戶，只要政府官員利用此功能上傳大量電話號碼，Telegram就會自動配對通訊群組的成員，當局僅需要向電信業者索取門號持有登記人的資料，Telegram用戶的真實身分就會曝光。

知情人士透露，目前還不清楚當局是否已經能成功辨識出示威者的真實身分，但Telegram已經著手進行修補，預計數日內會推出新的版本，讓用戶關閉電話號碼配對功能。

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