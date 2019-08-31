李登輝總統禮遇期滿　明年起享4年卸任副總統禮遇

圖文 / 鏡週刊



總統府今（30日）送明（2020）年度預算書到立法院，其中前總統李登輝的總統卸任禮遇已於今年期滿，明年僅有前總統馬英九享有卸任總統禮遇。李登輝明年起的卸任副總統禮遇費用，包括辦公事務費及卸任禮遇金、醫療保健費等共編列664萬2千元。

李登輝的卸任副元首禮遇包括禮遇金229萬2千元、辦公事務費400萬元、醫療保健費35萬元。與去年的868萬餘元相差約204萬元。

我國卸任元首禮遇原本僅禮遇卸任總統，且是終身制，2006年6月立法院修法將卸任副總統禮遇納入，且取消終身禮遇，改採依任職期間計算禮遇期，未滿1年以1年計算，自2007年1月起實施。

李登輝的總統任期自1988年1月13日至2000年5月19日，共12年又4個多月，因此卸任總統禮遇期為13年。他也曾在1984年5月20日至1988年1月12日擔任副總統，任期為3年又7個多月，因此明年起還可享有4年的卸任副總統禮遇。

卸任副總統可享有的禮遇包括：邀請參加國家大典、每月18萬元禮遇金、辦公事務費首年400萬元（第2年起每年減少50萬元，至第5年後不再遞減）、供應保健醫療、安全護衛4至8人。



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