小孩睡不好？一定要知道的兒童枕頭挑選攻略！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「嬰仔嬰嬰睏，一暝大一寸」睡眠對孩子來說，可是比吃喝玩樂還重要的大事，這些年，經過小兒科醫師大力宣揚，我們都知道：「2歲以下的寶寶，不用躺枕頭。」因為小嬰兒的頸椎尚未發育完成，不需要外來支撐力，便能安穩入睡。但您曉得嗎？2歲以上的大寶寶，他們脊椎的形狀，已經跟嬰兒時期大不相同，若不用枕頭，或是買到沒有支撐力的款式，會讓他們躺得頭暈腦脹、翻來翻去，根本沒辦法好好休息，進而嚴重影響到情緒控制與成長曲線。

知名小兒科醫師與兒科醫學會一致認為，2歲之前的寶寶不用刻意躺枕頭，是因為小嬰兒的頸椎是垂直的，他們用任何姿勢都可以迅速入睡，所以家長只要將毛巾折一折，墊在後腦下方，替孩子吸吸汗就可以了！如果強行在嬰兒後腦勺擺放枕頭，反而會增加窒息風險，因為寶寶的頭部被墊高，連帶下巴隨之往下，可能造成壓迫到呼吸的危險角度。

但2歲以後就不一樣啦，我在孩子住院的時候，向醫護團隊請教，因為大寶寶的頸椎有了生理性彎曲弧度，沒有枕頭支撐肩頸空隙，將會讓他們難以入睡，而且可能造成高低肩、脊椎變形等問題，此時，枕頭又從邊緣人化身為助眠好幫手。一般來說，藉於孩子正在成長，選擇寢具這一塊，實在不能像我們大人一樣馬馬虎虎，必須睜大眼、細細研究，重視枕頭材質、高度、支撐力、透氣性，以下就來針對各種枕頭做概論，看看您家的孩子適合用哪種款式。

傳統枕：坊間菜市場最常見的枕頭，表面為毛巾、混紡棉布（不是百分之百純棉）居多，枕芯為棉花或海綿，雖然比較柔軟，但幾乎沒有什麼支撐力可言，而且會生塵螨，也很容易塌掉，用個2、3個月，就縮到只剩三分之一的高度，這種拋棄式枕頭，優點就是便宜，通常會被爸爸媽媽拿去幼稚園當午睡枕。

這種棉花填充的枕頭，大都不能洗，洗完裡面會變成一球一球的，很容易發霉，最多只能拿去日曬保心安，若您替孩子選擇這種枕頭，請務必保持乾燥並定期更換。

抗菌枕：過敏人的最愛，這種枕頭通常在聚酯纖維的表布做抗菌處理，甚至用複方精油做加工，宣稱可以降低過敏機會。

聚酯纖維利用材質特性：微米級孔洞及不規則交錯的織法，小到讓塵螨無法任意穿過，所以確實適合過敏的孩子。

在我的使用經驗裡，抗菌枕的塌陷速度，真的比傳統枕來得緩慢，但還是會塌，優點是可以機洗，但絕對不能烘乾，烘乾會縮小喔！對我來說，這種枕頭最麻煩的，就是產生靜電，晚上開除濕機一睡，隔天我跟女兒互相被電醒（笑）。

乳膠枕：乳膠是天然橡膠樹所分泌出的白色汁液，工匠將樹木鑿洞後集結起來，過濾後，再用排列整齊的棒狀模具，加熱凝固成塊狀，即成乳膠枕（乳膠床墊）。

它的特性是不生菌也不長塵螨，不容易產生靜電，而且有一定的支撐力，缺點是不能日曬，用久會發黃、脆化、崩解。乳膠枕的模樣就是如此，一個接一個透氣孔，乳膠寢具以泰國製造的最有名，聽說泰國有幾百間乳膠枕工廠，好應付觀光客「人手一枕」的熱銷情況。

乳膠枕常做成兩款造型：平面及人體工學造型，下圖是人體工學造型。

女兒小的時候，我們給她睡一般的乳膠床墊，大約2年後發黃脆化，無法修復，只能丟棄！一般來說，除非是頂級乳膠枕，否則都不建議清洗，若要說使用缺點的話，天然乳膠枕十分柔軟、彈性非常大，部分孩子睡過以後，會覺得整個晚上頭頸部一直彈彈彈，隔天起來脖子會痠。

記憶泡棉枕（矽膠枕）：說到昂貴的健康寢具，很多人第一時間會想到記憶枕、記憶床墊，這種矽膠泡棉因為服貼、透氣、恆溫、高釋壓、抗菌防螨，還「防火」，所以，在醫學上被廣泛應用在需要久躺的治療床，給行動不方便的老人家享用，現在寶寶經濟崛起，家長也捨得替小孩選一組舒適的寢具。

記憶海綿有數種類型，一般來說，以醫療大宗、德國的VE黏彈性海綿為例，特性為不容易變形或塌陷，它會隨著溫度，改變軟硬度，當寶寶躺上去後，高密度的記憶泡棉收到體溫，就會變軟、下沉，增加與寶寶身體接觸的大範圍面積，簡單說，就是零反壓、有極高的支撐力，但記憶海綿不能機洗、不能烘乾，可以手洗、自然晾乾。

國外醫學研究指出，這種高密度黏彈性泡棉，因為非常透氣，所以在預防壓瘡上面特別好用，對於體溫高的寶寶來說，更是不容易睡到滿頭大汗！特別注意，這種矽膠記憶綿枕頭，高度一定要超過2公分以上，否則下沉空間不夠，便形同虛設。

與身體直接接觸的枕套也很重要，建議使用100%有機棉材質，因為，對孩子來說，100%有機棉是最與肌膚親近的料子，每週只要採用中性清潔劑換洗一次即可。特別注意，寢具使用之前，表面一定得經過洗滌，畢竟不是從無塵室製造出來的，千萬不要傻傻拆開包裝就直接躺。

介紹到這裡，是不是對枕頭的挑選有些概念了呢？這些款式當中，矽膠枕（記憶泡棉枕）跟天然乳膠枕，因為功能性強大，價格上都較為昂貴，抗菌枕（聚酯纖維枕）則是大眾實惠，用個半年要換一次，一分錢一分貨，青菜蘿蔔各有所好，大家可以在預算範圍，多帶孩子去試睡看看。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。