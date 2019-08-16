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親子

靈魂出竅or胎內記憶？　孩子詳述媽媽孕期去過的地方…

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您相信寶寶在母體內就有記憶，甚至能透過未知的力量觀察四周嗎？

我很喜歡旋轉樓梯，曾經夢想著，在東區知名婚紗的旋轉梯，跟相愛的人留下紀念，可惜當時沒有預算，其拖泥帶水的態度，也讓我對他產生戒心，「交往那麼多年，你真的有要相伴一生嗎？」他總是一付心不在焉的樣子，還說結婚就能節稅了（苦笑）。

有時候，我也笑自己挺膽小的，想要那個婚禮，想要那套拖尾白紗，卻不敢畫押、給彼此名份，這麼謹慎的個性，也不知道是福（還好沒昏頭？）還是禍（在一起那麼久，分開對雙方都是傷）雖然離那個夢想已經好久好久了，但每次看到人家的照片，就好羨慕啊！

忘了從哪聽說這一處秘境後，老想親睹真蹟，卻不知道正確位置，昨天偷得小空，再搜尋一下少得可憐的情報，便趕緊找地方往樓上走，還誤闖禁地，被精神科病房的駐警攔下，只是，向他們詢問，也不知道有這個旋轉梯，也罷，自己找找吧。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

好不容易繞啊繞的，終於在眼科門診附近見到本尊，雖然小小一個又年久失修（人家可是古蹟）但掩不住它的細膩美好，可惜周圍的人，都坐在椅子上滑手機，無人對這「當年做為修繕屋頂之用」的工程旋轉梯感興趣。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

它到底屹立多久了呢？連一個工程梯都做得那麼美，當時的人們，想必對生活品味特別要求、特別雅緻，我上輩子不是學建築，就是學歷史的吧，好喜歡這樣的講究。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

還沉浸在這浪漫的老女孩情懷中，隔天，我正在看這張照片，原本反著坐的女兒DAHLIA跑過來湊熱鬧，她用一種「抓到你自己出去玩」的口氣質問我：「媽媽妳去哪裡啊」？我反問：妳猜啊！DA毫不考慮地說：「台大。」我大驚！她怎麼會知道？沒帶她去過啊！我自己是前一天才找到這個旋轉梯，而且不在人來人往的1樓。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

DAHLIA指著照片說：「我看過這個地方啊，這個樓梯啊，這個窗戶啊，這個這個啊。」接著，她說了一句更囧的事情：「我在肚子裡就知道了！，醫院一走進去就是這邊了，那時候我還想『為什麼樓上有這個東西啊？』」我昨天去探險才知道，這個旋轉梯，就在醫院大廳2樓迴廊的角落…。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我猛然想起，當初因為心臟問題，被新竹某大醫院婦產科丟包後，30週禾馨林思宏醫師出手幫忙，轉診到台大總院西址舊館，找施景中醫師產檢…

「DAHLIA不會那時候就上去過了吧？！」

一大早就發毛，這是什麼都市傳說啊？DAHLIA已經5歲半了，還會有殘存的胎內記憶嗎？雖然DAHLIA確實說過「在肚子裡游泳，無聊就玩繩子」等敘述，甚至在新生兒時期，她聽到我放懷孕時常聽的《Di Da Di》，會眼睛突然張大，展露出「這首歌我聽過喔～」但都沒有這次來得衝擊！

這已經不是單純物理現象了，如果真的屬實，胎兒在母體內有靈魂出竅的可能嗎？哇，這實在是很奇妙！您跟孩子也有類似的經驗嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,胎內記憶,靈魂出竅,胎兒記憶,胎教

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