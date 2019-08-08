絕招！善用信封分配　帶孩子出國不擔心現金超支

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

出國在外，現金旅費該如何分配、不超支，是一門很深厚的學問，尤其是常看到網友上社團求救，說在當地太好買，一時失控，把現金外幣全花光了，問「現在身上沒錢，該怎麼辦？」關於這種狀況題，我有一個獨門絕招，可以預防沒有金錢觀念的人，在國外也不容易落到沒錢可用的窘況。

首先，出國一定要準備外幣，我曾看過有人說自己一毛外幣都沒換，到了國外才發現事情大條，我通常選擇台灣銀行的線上換匯，手續費會比現場換便宜些，取鈔要到您指定分行，機場分行也能領。台銀線上換匯可以指定取鈔日期，匯率不變，為了不要留太多外幣現金在身上，我通常都是快出國的前3天領，萬一有什麼狀況，也有時間變通。不過，這服務仍有美中不足的地方，雖然可以預約鈔票面額，但實際到銀行，他還是有權給你其他面額，這樣還要預約做什麼？

該換哪些現鈔面額呢？我都是用天數做分配，搭配大小張，例如1天要用日圓1萬，就選擇5000日圓1張，搭配1000日圓5張，再乘以旅遊總天數，例如5天行程，即換5000日圓5張，搭配1000日圓25張。旅費方面，除了門票等固定開支外，我設定母女倆，單天約3500台幣的生活費，吃飯、交通跟小紀念品都包含在內，對我們來說，這是非常夠用，甚至還有點豪華的預算。

我的獨門控制現鈔方式，就是準備1支筆跟數個不透光信封。

以旅遊天數5天為例：1天1個不透光信封，5天5個，另外加上2個信封，1個專門放票券、美食等朝聖預算，1個放應急費用，用於因應臨時遭竊、生病等狀況。從飛機一落地開始，單天只能用1個信封，若今天信封裡的錢沒用完，明天之後，才能使用之前剩下的錢，但「絕對不往後面日期預支現金」。

只要有花費，便拿筆簡單將項目跟金額填寫上去，如果是刷卡，就加個括弧註明。若是一時之間不方便寫，像是正在排遊樂設施，可以直接將收據丟進信封內，當晚睡前再回想。

我個人慣用寫法如下：

1、標上使用該信封的旅遊日期：月／日（也可以加註星期幾）。

2、放入信封內的當日總現鈔。

3、消費項目與花費，如果是刷卡，則在後面備註。

用信封做這樣的節制，讓我們在旅行最後幾天，擁有更多吃大餐的錢，而且除了記載收支、檢討花費外，還有個很大的好處，就是在下一次旅行前，可以拿出來參考，看要換多少外幣？哪些消費項目要控制等等。

下次您出國，不妨使用這招看看，相信您也會有不小收穫喔！

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★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。