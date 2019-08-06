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親子

必看！竹筷易發霉、塑膠促性早熟　兒童筷子怎麼挑？！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

女兒DAHLIA是個小吃貨，為了嚐到更多山珍海味，她從2歲開始學大人拿筷子，現在5歲已經非常嫻熟了！筷子因為經過牙齒與刷洗工具磨損，很容易產生細微且難清洗的凹槽，為了健康著想，我一年至少換一次。

基於方便性，我曾短暫使用過塑料筷，後來發現這樣不行，孩子接觸塑化劑會性早熟、提早發育，便換成最天然的竹筷，沒想到，竟然又被竹籟文創的頭家賴彥池提醒：「竹製餐具容易很發霉喔，要常換！」我才開始研究筷子材質，免得天天把疾病吞下去。

一般來說，筷子分為這幾種材質，讓我來一一介紹。

竹筷、木筷

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

竹子跟木頭雖然是天然材質，但正因如此，受到台灣潮濕氣候的影響，竹筷與木筷特別容易發霉。發霉的食物都得丟掉了，發霉的筷子能留著嗎？經過朋友提醒，我趕緊回家看竹筷，果然出現了黑黑的霉點，發霉產生的黃麴毒素，是致癌的罪魁禍首，請記住，發霉的東西不能用！馬上丟掉它！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

上了天然生漆的竹、木筷，雖然有一層保護膜，但久了還是會因為磨損，露出吸濕的本體，所以至少半年還是要做更換。竹、木筷還有一個隱藏危機，就是製作時添加的漂白劑、薰蒸劑，這些都是造成疾病的元兇。

塑膠筷、美耐皿筷

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

您知道嗎？我們在夜市、小吃店所使用的美耐皿餐具，只要接觸攝氏40度以上，就可能溶出三聚氰胺！過多接觸塑膠餐具，其中的塑化劑，會催化兒童性早熟，導致發育進度提前，也就是家長們常苦惱的「長不高，月經過早來潮」，所以這類的餐具，我是非常不推薦的！

不鏽鋼筷

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

說真的，一體成型的304號（食用級）或316（醫療級）不鏽鋼筷，仍是最好清潔又不會發霉的餐具，雖然它真的不好看，但為了健康，我還是替DAHLIA更換成不鏽鋼筷。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這邊提醒各位家長注意，不鏽鋼筷比較滑，有些廠商製作時，會加上一些刻痕，以增加摩擦力，但這些凹槽仍是細菌的溫床，不過，因為相對於大人，小朋友還是比較不會夾，所以我選擇有刻痕的，這種刻痕的不鏽鋼筷，必須每天徹底清潔才行。

合金筷

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

目前我家正在使用合金筷，老闆說這是金屬與高分子玻璃纖維合成，它不會發霉，也耐高溫，但摔在地上就掰掰了，購買合金筷要慎選廠商，別購買來路不明、價格過於便宜的筷子，避免廠商因為節省成本，而採用不好的有毒金屬當材料。

現代雙薪社會，家長大都忙於工作、晚餐常買外食，順便使用店家的餐具，卻沒想到這會衍生疾病與性早熟，所以我們一定要做好把關，不能貪圖方便，有什麼、用什麼，不妨替自己與孩子攜帶一套安全材質的環保餐具吧。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,副食品,學習筷,筷子,環保,性早熟

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