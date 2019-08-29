身後傳「啪」巨響！他轉頭驚見5公斤烏龜墜地「龜殼全碎」...血肉模糊慘死

▲烏龜從高處墜落身亡。（圖／翻攝微博「北京人捍衛北京城」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

北京海淀區紅聯南村附近先前曾發生過多起墜落物事件，一名李姓男子27日早晨突然聽見「啪」一聲巨響，轉頭竟見到一隻墜地的烏龜，不僅龜殼被摔得四分五裂，甚至已經血肉模糊，當場身亡。據悉，李男事後趕緊報警，但將烏龜丟下樓的兇手至今仍未找到。

據北京日報報導，李男是紅聯南村46號院內一家公司的管理員，事發當天，他正在院內擦車，突然被身後傳來的「啪」一聲巨響嚇一跳，隨後回過頭一看，只見地上趴著一隻從高空墜落的烏龜。他回憶，烏龜的殼碎得稀巴爛，牠頭動了幾下就死掉了。

李男事後提到，當時見到烏龜墜落時，自己便迅速地抬頭往樓上看，想找到肇事者，但卻一個人影都沒看到，於是只好趕忙報警。他表示，這隻烏龜比他的手還要大，大約超過5公斤，「烏龜掉落的位置正好位於2號樓北側牆下的一個車位上，距離我所站的位置不到3公分，差一點就遭殃了。」

▲烏龜龜殼全碎。

除此之外，李男更表示，高空墜物事件已經不是第一次發生了，這棟樓2年前就出現過有人從窗戶多次往下扔酒瓶的惡劣行為，當時還因此砸壞了樓下的7輛車，事後警方找到了肇事者，對其進行一番批評教育後，扔酒瓶的現象就再也沒出現，「而這次掉下來的是烏龜，那下次扔的是什麼？」

事實上，該棟樓的其他住戶也透露，扔東西的事頻頻發生，像瓜子皮、水果皮、雞骨頭、剩飯等各種垃圾都從天而降，甚至還有人順著窗戶往樓下潑水，由於難以找到肇事者，所以案件始終沒能解決。

李男指出，「院裡只安裝了2個監視器，一個照的是大門口、一個照的是院內，沒有照樓上的，所以想找到是誰扔的太難了。」針對一些因想要「泄憤」而向樓下扔東西的人，他表示，社區會做好調解工作，下一步社區將加強宣傳，並在電梯內張貼禁止高空拋物的通知，派人加以巡邏，希望這樣的情形能減少。