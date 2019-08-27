他在床上睡覺…妻子抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍氣炸「怒瞪妹夫」

圖、文／鏡週刊



台中市一名黃姓女子，今（27日）凌晨5點，抱著5歲的兒子，從北區英才路夫妻倆新購入、還未遷居的房屋跳樓自殺，母子雙雙慘死！黃女的丈夫在現場哭著說：「都是我的錯」，他聲稱夫妻昨晚為了小孩管教問題，吵得不可開交，但他壓根沒想到妻子會走上絕路。

據了解，死者夫妻剛買下這棟位於北區英才路、市價超過3000萬的高級住宅，還在裝潢，並未入住。4時40分，黃女帶著兒子來到新居，保全依規定詢問，黃女表示是21樓新住戶，要上去拿東西，過程看不出有任何異狀。

黃女與兒子在新居停留一個多小時，到清晨5點多，保全聽到「碰」一聲！只見黃女母子墜樓，摔得血肉模糊，趕緊報警處理。

家屬趕到現場，黃女丈夫哭著說：「都是我的錯」，他隱約透露兩人為了兒子管教問題，吵得很凶，但因情緒激動，無法進一步敘述夫妻爭執過程。而黃女的哥哥到場，狠狠的瞪著妹夫，相當不友善，但不發一語，只說對於死因，他們娘家人沒意見。

據了解，黃女夫妻的新居，除了基本的流理台等設備，還空蕩蕩的，沒有家具與物品，現場也沒有門窗破壞、侵入等可疑跡象，死者更沒有留下隻字片語，只見黃女外套與眼鏡各一，案發時黃女的丈夫仍在睡眠中，沒有接到黃女任何訊息、簡訊或電話。

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