杜特蒂訪中「首提南海仲裁」！　習近平重申不承認立場

▲ 杜特蒂8月28日到9月1日赴中訪問，並於29日與習近平見面。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內五度出訪中國，並於29日晚間會見中國國家主席習近平。期間，杜特蒂首度提起南海仲裁一事，強調此一裁決是最終裁決，具約束力、不能上訴，但習近平隨後重申北京政府不承認此一裁決的立場，且不會讓步。

綜合CNN Philippines、BBC等外媒報導，杜特蒂早在出訪前就已對外透露，會在此次訪中行期間提及南海仲裁一事。

時間拉回2013年，菲律賓時任總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）把南海爭議提交國際仲裁；到了2016年7月，荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）做出利於菲律賓的裁決，認定中方主張的「南海9段線」在國際法之下不具效力，但北京政府向來對南海仲裁案保持著「不參與、不承認、不接受」的立場。只不過，杜特蒂為了修補中菲關係，先前未提仲裁結果。

如今，菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）受訪透露，杜特蒂在釣魚台國賓館與習近平會面時提及此案，強調此一裁決是最終裁決，具約束力、不能上訴，但習近平隨後重申北京政府不承認此一裁決的立場。

帕內洛30日表示，他對眼前的結果並沒有感到意外，因為中方立場向來如此，強調杜特蒂並沒有因此冒犯到習近平，且此一話題並沒有討論太久。此外，他進一步說明，2位國家領導人均同意儘管雙方立場不同，但這不會成為兩國間的阻礙，「（中菲）會在互信善意的基礎上，共同努力處理南海問題，並透過和平對話解決衝突。」

除了南海問題之外，中菲已同意加快海上油氣共同開發，且在教育、經濟、科技方面達成6項協議。習近平提到，中方願意進口更多菲律賓的農產品並傳授農漁業技術，杜特蒂則提到，希望中方能繼續協助菲律賓的經濟發展與基礎建設。