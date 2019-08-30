半夜呻吟聲超大！　妹子驚「內褲噁男站門外看片」…留藏頭情詩給她

▲房東貼紙條警告該名大叔。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友7月時發現住隔壁的中年大叔，會半夜只穿一條內褲站在她門外看影片，到了2週前甚至還被對方播放A片的聲音嚇醒。感到噁心的她和房東反映，仍擋不住對方的「追求攻勢」，還在住戶布告欄上收到內容肉麻的情書，讓她直呼「他X超噁」。網友紛紛留言，「快吐了」、「搬走吧」，也有眼尖網友發現「那張信…看起來濕濕的。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她自己一人在外租屋，一個月前開始時常在凌晨2、3點被吵醒，發現住隔壁約莫40歲的中年大叔就在她門外用手機大聲播放影片，而且全身上下只穿一條內褲，「只有一次出門提醒他音量降低」。

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「2個禮拜前，我一早居然被他的髒片女聲嚇醒」，原PO說自己當時也只是打開窗戶要對方把音量調小，而事後跟房東反映，房東也很快在走廊上貼警語，若再看到大叔看A片「請你搬走」。然而才過沒幾天，原PO在房門口發現了一張求愛紙條，上頭留下的就是隔壁中年大叔的姓名，「我沒多想，只有拍照當他不小心掉的，就放在外面。」

▲噁男除了在門外看A片，也會寫藏頭情詩。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

結果原PO後來在水電費的布告欄上看到了另一封情書，竟然是一封藏頭詩，橫看就是原PO本名，「他X超噁，我管你是怎樣的人，拿不認識的人名字作藏頭詩就是讓我毛骨悚然。」她看到對方還留下電話，「你留電話是要我打去訐譙你嗎」？

網友紛紛留言，「快吐了，什麼時代搞這套，還是不認識的大叔，這心裡有什麼問題吧…沒辦法馬上搬走就快反映給房東吧 」、「穿著內褲在房門外看影片…快逃啊」、「搬走吧，法律沒辦法對付癡漢」、「門口擺一雙男拖鞋跟男鞋」、「門口裝攝影機」、「那張信....覺得濕濕的」。