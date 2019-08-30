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家有小一新鮮人？必備神器保護學齡兒的靈魂之窗　養眼計畫做起來

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家有小一新鮮人？必備神器保護學齡兒的靈魂之窗　養眼計畫做起來（圖／品牌提供）
▲台科大電機系蕭弘清教授傳授近視防範「三不一要」秘訣，保護學齡兒靈魂之窗。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

孩子準備進入小學，成為小一新鮮人，對孩子跟家長來說都是全新的里程碑，家有學齡兒是一件值得開心的事，因為孩子即將展開自己的學習歷程，但期盼之餘也不免擔憂，孩子的靈魂之窗是否正在陷入危機？！為了保護孩子的眼睛發育，大多數家長在學齡前秉持著「拒絕3C育兒」的原則，嚴格控管使用3C產品及看電視的時間，但成為小一新鮮人之後，孩子需要閱讀的東西變多了，上課、寫字，回家後還有作業要寫，放學之後仍需在書桌前坐上2、3個小時，維持正確的用眼習慣，才能保護珍貴的靈魂之窗。

根據衛生福利部國民健康署「台灣地區6-18歲屈光狀況之流行病學」顯示，各年齡層的近視盛行率在幼稚園大班的年紀就有近1成的比例，7歲以後更是迅速攀升，剛進入學齡的小一新鮮人首當其衝，是近視的高峰群，除了培養正確的用眼習慣之外，環境的重要性也不容小覷，幫孩子打造優良的讀書環境，也能有效減低近視的機會。

開學前採購日用品是必須的，尤其是根據孩子的需求挑選文具、成長書桌椅、書包……等，家長間的話題無不圍繞在孩子的成長上，覺得該買的東西都買齊了嗎？魔鬼藏在細節裡，桌面上的檯燈優劣更是關鍵。長期研究光學領域的國內學界權威，台科大電機系蕭弘清教授，針對近視防範提出「三不一要」的秘訣：「不」長時間（連續用眼40分鐘）、「不」近距離（眼睛距離作業面少於30公分）、「不」用眼過度（視覺疲勞、酸澀），「要」高照明品質的優良檯燈。

蕭弘清教授指出，在讀書寫字時，環境的照度（指每單位面積所接收到的光通量，照度單位：Lux）跟均勻性相當重要，檯燈光源與桌面的理想距離是40～50公分，在這樣的距離之下照度若能保持750Lux（AA級）為佳，且光照均勻分布可以大幅降低眼睛疲勞感，有了優良的環境搭配適度休息，對近視的預防有相當顯著的效果。

挑選護眼檯燈眉角不少，蕭弘清表示，檯燈的選擇要符合優質照明需求，演色性應在80以上，視覺色彩會比較接近真實的顏色；抗刺眼眩光設計及無可視頻閃，則可緩解眼睛緊張、降低視覺疲勞；若要再提升閱讀的舒適度，建議選擇4000K自然光燈泡，或可調光亮度、色溫的檯燈。

國際知名照明品牌「喜萬年Sylvania」的「INSPIRE護眼靈感燈」有高效率專利平板光源，照射寬度達200cm，燈頭燈臂旋轉角度大，使用時伸展自如更靈活，一張桌子搞定讀書、打電腦、畫畫的孩子，不用把檯燈移來移去，更不用勉強自己迎合光源，轉一下就通通搞定；且擁有高科技的手勢感應，輕揮一下開啟、輕揮兩下關閉，最強大的是可調色溫，2700K到5200K的4段色溫調整，孩子的閱讀、打電腦、網頁瀏覽、寫作業等需求，只要一支檯燈就能完美closed。

家有小一新鮮人？必備神器保護學齡兒的靈魂之窗　養眼計畫做起來（圖／品牌提供）

▲檯燈照度以750Lux（AA級）為佳，INSPIRE護眼靈感燈，可大幅度調整角度，同時維持絕佳照度。

誰說上小學一定會近視？幫孩子打造優良的讀書環境、準備一盞護眼檯燈，保護好孩子的靈魂之窗，孩子讀書不一定要比別人厲害，但保護眼睛這件事可不能輸，養眼計畫現在就做起來。

● 更多適合各年齡學童、上班族的護眼系列檯燈：http://www.sylvania-lighting.com.tw/
● 想知道更豐富的護眼小密技？都在Sylvania台灣粉絲團：https://www.facebook.com/SylvaniaTaiwan/

家有小一新鮮人？必備神器保護學齡兒的靈魂之窗　養眼計畫做起來（圖／品牌提供）

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