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瘋電影／絕世名伶　末代沙皇的淒美愛情故事

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文／賴賴

▲▼絕世名伶。（圖／ｉｍｄｂ）

 

瘋言瘋語：

俄羅斯的軍裝世界最美，所以整部片下來的服裝、宮廷仕女、宮廷內美術陳設，金碧輝煌富麗堂皇紙醉金迷等強烈印象，加上芭蕾舞首席名伶的整體表演與服飾，整部電影光看美術就值回票價，而沒想到這竟是真實故事，果然淒美動人。

電影並沒有把最後這位絕世名伶後來的遭遇表現出來，GOOGLE了一下才知道，這個美麗的愛情故事，原來還延續到沙皇婚後，甚至很可能尼古拉二世和名伶也有私生子等等，宮廷的性關係總是混亂，但是尼古拉二世的愛情觀卻是如此平凡，且可被容忍接受，只不過俄羅斯帝王竟然不能一夫多妻，這也是少數帝王失去的權利。

整部電影流暢好看，看得出來，砸下重金製作的誠意。


片　　名：絕世名伶
英文名稱：Mathilde
類　　型：劇情
上映日期：2019-08-09
片　　長：109分鐘
導　　演：亞力克西烏契傑利(Alexey Uchitel)
演　　員：拉斯艾丁格(Lars Eidinger) 、蜜卡莉娜奧珊斯卡(Michalina Olszanska) 、丹尼拉科茲洛夫思基(Danila Kozlovsky)
國　　家：俄羅斯
語　　言：俄語
發行公司：天馬行空


劇情大綱

權勢、慾望、愛情

俄國末代沙皇與芭蕾女伶最纏綿悱惻的愛情故事
被譽為世界三大芭蕾舞團的馬林斯基劇院芭蕾舞團正在為皇室成員舉行公演，遭人算計的芭蕾舞伶瑪蒂妲，舞衣在眾人面前掉落了，她卻無懼世俗的眼光繼續完成獨舞。自信、美麗又大膽的她，成功贏得王儲尼古拉二世的心，從聖彼得堡乃至夏宮，兩人在神聖的皇家宮殿進行著跨越階級的禁忌之戀。然而一場火車意外，讓俄國沙皇．亞歷山大三世身體狀況急轉直下，尼古拉二世知道，為了人民，他必須在加冕禮上迎娶德國公主，在責任與愛情之間，他終將必須做出選擇。為了讓他順利登基，母后一方面秘密地派出皇室人馬威脅瑪蒂妲的性命…

瑪蒂妲（1872~1971）是俄國首位獲得芭蕾名伶最高榮譽的「至高首席芭蕾女伶」，也是少數能夠完成單足趾尖旋轉32次的傳奇女伶。尼古拉二世則是俄羅斯帝國末代皇帝，1918年被秘密處死，卻在2000年受教會封聖，本片揭開沙皇的秘密情史，並大膽呈現愛慾與激情片段，引發教會團體的憤怒，甚至發起十萬封殺總動員，衛教人士更揚言放火燒戲院。即便如此，本片仍在俄羅斯創下超過210萬觀影人次的佳績。

▲▼絕世名伶。（圖／ｉｍｄｂ）

▲華麗軍裝場面，尼古拉二世繼位。

▲▼絕世名伶。（圖／ｉｍｄｂ）

▲尼古拉二世即將與德國公主結婚。

▲▼絕世名伶。（圖／ｉｍｄｂ）

▲原來沙皇舉行圓房還需要對神起誓。


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