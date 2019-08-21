　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／狗狗的旅程　不斷輪迴忠誠執行使命

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼狗狗的旅程 。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常好看，雖然已經看過《為了與你相遇》，不過特別把片名不和前部重疊其實也無可厚非，沒有看過一來看二完全沒有關係，劇情流暢無冷場，過程也沒有讓你痛哭流涕的煽情設計，但就是超級超級貼近養狗人的心情，而這部電影也帶出狗狗面對生死的泰然，簡直就是學佛的狗。

對於生死流轉而且會不斷來到熟悉的情感家，真的可以感覺到，親人也好動物也罷，如果相片中這隻狗已經修練得如此人性化，投胎做人也不無可能，這是非常佛學邏輯的設計，也再再提醒著人類，當面對狗過世的不捨時，自己對於自己的這一生，是否也已經無愧了呢?

劇本有許多令人有所感觸的地方，不愛子女的父母和特別愛自己的父母，總會告訴下一代上一代的恩怨是非，片中的女兒腳色設計，實在太生活了，厲害的劇本。正也因此才可以感受到爺爺奶奶的愛。好看好看超好看。


片　　名：狗狗的旅程
英文名稱：A Dog’s Journey
類　　型：溫馨/家庭
上映日期：2019-05-17
片　　長：01時49分
導　　演：蓋兒曼庫索(Gail Mancuso)
演　　員：丹尼斯奎德(Dennis Quaid) 、 艾比萊德福特森(Abby Ryder Fortson) 、 喬許蓋德(Josh Gad) 、 貝蒂吉爾平(Betty Gilpin)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

有些友誼可以超越一輩子。感動全球的《為了與你相遇》推出續集《狗狗的旅程》，貝利找到命中注定的主人，他們之間牢不可破的羈絆將他以及他所愛的人帶往想像不到的地方。

貝利（再度由喬許蓋德獻聲）在密西根的農場跟他的「男孩」伊森（丹尼斯奎德 飾）及妻子漢娜（瑪格海根柏格 飾）過著幸福快樂的日子，甚至還有了新玩伴：伊森和漢娜的小孫女CJ。問題是CJ的媽媽葛洛莉亞（貝蒂吉爾平 飾）決定將她帶走。在即將轉世前，貝利答應伊森找到CJ並不惜一切代價保護她。

貝利接下來開啟了幾段充滿愛、友情和奉獻的生命冒險旅程，與CJ（凱瑟琳普瑞斯考 飾）和她最好的朋友崔特（劉憲華 飾）共同經歷歡笑、音樂與淚水，還有不時撒嬌摸肚肚。

▲▼狗狗的旅程 。（圖／yahoo）

▲幼年失父，卻被不負責任的母親帶大。

▲▼狗狗的旅程 。（圖／yahoo）

▲經常獨自一人的孩子，小狗是最好的陪伴，也因此和隔壁男孩成為莫逆之交。

▲▼狗狗的旅程 。（圖／yahoo）

▲狗不斷輪迴卻永遠不會忘記使命，但人類呢？


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
「低調善人夫妻」涉洗錢　家中2.4億現金塞爆！法官當庭釋放
白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死…週六防強風豪雨
盧秀燕「25年前美照」曝光！網細看相片…旁邊竟藏神秘亮點

關鍵字：瘋電影,狗狗的旅程,賴賴,丹尼斯奎德(Dennis Quaid),艾比萊德福特森(Abby Ryder Fortson),喬許蓋德(Josh Gad),貝蒂吉爾平(Betty Gilpin)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／狗狗的旅程　不斷輪迴忠誠執行使命

透析難民與居民間的矛盾掙扎　紐約藝文「都會部落」展覽

瘋電影／九龍不敗　元朗警察不行原來電影早有預告

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

瘋電影／狗狗的旅程　不斷輪迴忠誠執行使命

透析難民與居民間的矛盾掙扎　紐約藝文「都會部落」展覽

瘋電影／九龍不敗　元朗警察不行原來電影早有預告

紐約女網／詹家姐妹再過關　爭北美首場決賽門票

三多國中收編浪浪當校犬　2年後牠是「學校紀錄保持者」

澳洲智庫：幾小時內　中國導彈就可癱瘓西太美軍基地

想哭！要清算大陸廠房發現被盜賣　東莞台商10多年的心血化為泡影

蔡桃貴怪癖曝光「恐怖人頭陪睡」！　畫面一出嚇壞網

珠寶盒般的女子浪漫窩　「紫藕色加持」美得像夢幻城堡

快訊／「低調善人夫妻」涉洗錢　家中2.4億現金塞爆！法官當庭釋放

小孩比大人還有錢！兒童帳戶平均資產破38萬　搶存人生第一桶金

影／楚特42打破個人紀錄　朝天使隊史紀錄邁進

台泰產業鏈結建立平台價值　搶攻食品生技、智慧城市新商機

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

名家熱門新聞

夢到貓咪代表什麼意思呢？

不斷輪迴忠誠執行使命

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

【芙蘿】捷運百鬼夜行：虎姑婆

心靈和肌膚　雙重閃亮亮溫泉之旅

落健生髮水的效果及風險

釐清媽咪產後9大症狀

超市火鍋肉片變出5道美味料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

10道你非吃不可的蝦料理(上)

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

更多熱門

相關新聞

不要為人渣毀掉自己一生

英勳（宋詩曦飾演）的妻子慘遭謀殺，他最好的朋友俊成（吳珉錫飾演）成為頭號嫌犯。俊成的妻子多燕（裕善飾演）堅信丈夫並非兇手，希望英勳能在上訴時為丈夫作證。英勳答應了多燕，但要求她協助一同追查真相。

原來老鷹笨笨的

愛情如果有人提前缺席

不明就裡妄下斷語混淆視聽

都市叢林一樣複雜

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

女友做這行！他月收7萬崩潰　網：快放生

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

外送遇阿伯「淡出」　抬頭嚇：你在那很久了嗎

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面