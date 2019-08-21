瘋電影／狗狗的旅程　不斷輪迴忠誠執行使命

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常好看，雖然已經看過《為了與你相遇》，不過特別把片名不和前部重疊其實也無可厚非，沒有看過一來看二完全沒有關係，劇情流暢無冷場，過程也沒有讓你痛哭流涕的煽情設計，但就是超級超級貼近養狗人的心情，而這部電影也帶出狗狗面對生死的泰然，簡直就是學佛的狗。

對於生死流轉而且會不斷來到熟悉的情感家，真的可以感覺到，親人也好動物也罷，如果相片中這隻狗已經修練得如此人性化，投胎做人也不無可能，這是非常佛學邏輯的設計，也再再提醒著人類，當面對狗過世的不捨時，自己對於自己的這一生，是否也已經無愧了呢?

劇本有許多令人有所感觸的地方，不愛子女的父母和特別愛自己的父母，總會告訴下一代上一代的恩怨是非，片中的女兒腳色設計，實在太生活了，厲害的劇本。正也因此才可以感受到爺爺奶奶的愛。好看好看超好看。



片 名：狗狗的旅程

英文名稱：A Dog’s Journey

類 型：溫馨/家庭

上映日期：2019-05-17

片 長：01時49分

導 演：蓋兒曼庫索(Gail Mancuso)

演 員：丹尼斯奎德(Dennis Quaid) 、 艾比萊德福特森(Abby Ryder Fortson) 、 喬許蓋德(Josh Gad) 、 貝蒂吉爾平(Betty Gilpin)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

有些友誼可以超越一輩子。感動全球的《為了與你相遇》推出續集《狗狗的旅程》，貝利找到命中注定的主人，他們之間牢不可破的羈絆將他以及他所愛的人帶往想像不到的地方。



貝利（再度由喬許蓋德獻聲）在密西根的農場跟他的「男孩」伊森（丹尼斯奎德 飾）及妻子漢娜（瑪格海根柏格 飾）過著幸福快樂的日子，甚至還有了新玩伴：伊森和漢娜的小孫女CJ。問題是CJ的媽媽葛洛莉亞（貝蒂吉爾平 飾）決定將她帶走。在即將轉世前，貝利答應伊森找到CJ並不惜一切代價保護她。



貝利接下來開啟了幾段充滿愛、友情和奉獻的生命冒險旅程，與CJ（凱瑟琳普瑞斯考 飾）和她最好的朋友崔特（劉憲華 飾）共同經歷歡笑、音樂與淚水，還有不時撒嬌摸肚肚。

▲幼年失父，卻被不負責任的母親帶大。

▲經常獨自一人的孩子，小狗是最好的陪伴，也因此和隔壁男孩成為莫逆之交。

▲狗不斷輪迴卻永遠不會忘記使命，但人類呢？



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