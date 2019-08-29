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反賄選、掃槍毒、顧交安、護幼老　檢警攜手召開與民有約社區治安會議

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▲台南市新化分局於大禮堂召開反賄選、安居專案與交通、婦幼安全社區治安會議，籲請警民合作建立友善通報網，宣導活動深獲與會地方人士肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化分局於大禮堂召開反賄選、安居專案與交通、婦幼安全社區治安會議，籲請警民合作建立友善通報網，宣導活動深獲與會地方人士肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局長許芳毅8月29日上午10時30分率分局團隊，於分局大禮堂召開反賄選、安居專案與交通、婦幼安全社區治安會議，籲請警民合作建立友善通報網，宣導活動深獲與會地方人士肯定。

▲台南市新化分局於大禮堂召開反賄選、安居專案與交通、婦幼安全社區治安會議，籲請警民合作建立友善通報網，宣導活動深獲與會地方人士肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020年1月11日舉行的中華民國第15任總統、副總統選舉與第10屆立委選舉在即，台南地檢署非常重視，特別召集檢、警、調、政風代表齊聚列席與會，並由檢察長林錦村親率主任檢察官周盟翔及檢察官陳奕翔，在會議中向里民宣導反賄選的價值與決心，呼籲人人都要有為國家民主作主的擔當，拒絕賄選，並應打破沉默，主動檢舉賄選。期盼大家一起淨化選風，選賢與能，讓民主政治永續發展。

▲台南市新化分局於大禮堂召開反賄選、安居專案與交通、婦幼安全社區治安會議，籲請警民合作建立友善通報網，宣導活動深獲與會地方人士肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局長許芳毅表示，為全力貫徹政府當前的「安居專案」政策主軸，將隱身於社區藥頭、群聚施用毒品地點、少年販毒者及販售毒品予少年者列為首要目標。會中許分局長並向里民報告2019年新化分局查緝槍、毒各項成果，藉由座談會與里民零距離互動，期盼里民了解警察的努力，亦懇切希望社區民眾能遠離毒品、不受家暴、交通出入平安，一起為打造宜居的新化努力。

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