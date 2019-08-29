如虎添翼！　台中保警獲知名餅舖贈「防暴臂盾」利器

▲台中保安警察大隊獲贈防暴臂盾及辣椒噴霧器。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

警察冒險犯難維護治安，長期支持警察工作的台中知名犁記餅舖，28日贈送「防暴臂盾」與辣椒噴霧器給保安警察大隊，盼成為警察強而有力的後盾。保大大隊長李建興感謝業者義行，並勉勵同仁努力做好份內工作，保護市民大眾生命財產安全。

28日上午，知名餅店犁記餅舖店長「餅哥」張仕宗到保安警察大隊，親自捐贈30面防暴臂盾及100瓶辣椒噴霧器給警察同仁，由大隊長李建興代表接受。

▲犁記餅舖店長張仕宗（左二）贈送保安警察大隊防暴臂盾及辣椒噴霧器，大隊長李建興（右二）也回禮表達感謝。（圖／記者李忠憲翻攝）

張仕宗表示，社會和諧需仰賴警察維持治安，他長期支持警察工作並給予關懷，希望透過這次的捐贈拋磚引玉，讓更多人能投入維護社會治安行列，做警察強而有力的後盾。

保大大隊長李建興表示，犁記店長張仕宗平時就積極參與地方事務並熱心公益，貢獻社會不遺餘力。日前得知保大線上立破績效名列前茅，而「工欲善其事、必先利其器」，有好績效就要有好裝備來搭配。防暴臂盾可以防刀、棍及快速破窗，提供員警在攻堅行動有強力防護，也可在處理民眾情緒不穩衍生的攻擊事件及酒醉鬧事等狀況時，給予值勤員警適度的保護。而辣椒水更是警方在處理事件時，平順控制現場的利器。

李建興也勉勵保大同仁，他表示，大家要將「餅哥」這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續秉持「共好」的精神，努力做好分內工作，以保護市民大眾生命及財產安全，讓民眾能安居樂業，也籲請市民朋友都能繼續支持並協助警方，強化警民合作，共同為建構臺中市這個幸福宜居城市而努力。

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