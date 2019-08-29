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YouTube Kids推網頁版　添增特定年齡的內容過濾器

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向演算法說再見！新版YouTube Kids擬改人工推薦影片（圖／翻拍自 YouYube Kids 頁面）

▲Google宣布將針對YouTube Kids應用程式進行一系列更新。（圖／翻拍自 YouYube Kids 頁面）

記者王曉敏／綜合外電報導

於2015年推出的YouTube Kids應用程式，受到許多家長歡迎，不過YouTube主站上仍有許多不適宜兒童觀看的影音內容，進而引發諸多批評與調查，因此稍早Google宣布將推出專門供兒童觀賞的獨立YouTube網站。

Google周二（27日）宣布將針對YouTube Kids應用程式進行一系列更新，同時也將於本周末推出網頁版的YouTube Kids。更新版本的YouTube Kids將根據不同年齡段，未兒童提供經過濾的影音內容，YouTube將兒童年齡分為：學齡前、年齡較小及年齡較大。

「學齡前」主要針對4歲以下兒童，YouTube將為其提供促進創造力、娛樂性、學習及探索的影片；「年齡較小」則針對5至7歲兒童，YouTube為此年齡段挑選能探索他們的興趣的內容，包括歌曲、卡通及手工藝等；「年齡較大」則是指8至12歲孩童，YouTube讓此階段孩童擁有獨立探索及搜索自己有興趣的內容，如更多的音樂、遊戲及家庭影片等。隨著孩子年紀漸長，YouTube將逐步放權讓供孩子有更多獨立選擇自己喜好的空間。

日前，美國聯邦貿易委員會（FTC）對YouTube展開調查，結果顯示，Google不僅無法為使用YouTube的兒童提供更多保護，還會蒐集他們的個資，種種行為皆違反了兒童線上隱私保護法案（COPPA）。COPPA禁止科技公司針對13歲及以下兒童進行數據蒐集或取得位置定位。綜合外電報導，Google已與FTC達成和解，預計Google將為此支付數百萬美元罰款。

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