PewDiePie訂閱破億！YouTube官方發布影片慶賀

▲PewDiePie訂閱破億。（圖／取自推特）

記者王曉敏／綜合外電報導

上周才與愛情長跑8年的女友Marzia完婚的知名YouTuber PewDiePie（本名Felix Kjellberg），本周又添一件喜事，其個人Youtube頻道「PewDiePie」於25日正式突破1億訂閱數，YouTube為此特別製作影片慶賀。

PewDiePie 20日在推特分享自己與愛情長跑8年的女友Marzia的婚禮照片，宣告自己正式步入婚姻，粉絲們也在本周為其送上訂閱數破億的結婚大禮。事實上，PewDiePie並非YouTube首個突破1億訂閱數的頻道。印度音樂錄影帶和電影公司T-Series於今年6月率先取得1億訂閱的殊榮，但由於該頻道屬於商業公司，因此PewDiePie這個里程碑，可說是個人頻道方面的里程碑。截至今（26）日下午2點20分，PewDiePie頻道的訂閱數已超過1億零28萬人次。

作為YouTube平台上最受歡迎的YouTuber之一，PewDiePie一直爭議不斷。包括他曾於2017年在自由工作者中介網站Fiverr下訂，要求受雇者舉著「猶太人都去死」（Death to all Jews）的紙牌拍攝影片，使Google也跟著陷入困境，也曾在玩遊戲的過程中說出「黑鬼」（Nigger）一詞，遭批種族歧視。不過近來，PewDiePie似乎回歸了其作為遊戲實況主的身分，特別是過去一兩個月來，PewDiePie僅上傳了自己遊玩Minecraft的影片。

去年富比士報導PewDiePie的年收入為1550萬美元（約新台幣4.9億元），而當時，PewDiePie頻道的訂閱數僅有7250萬人，不過今年來，因為有與T-Series的競爭，使「訂閱PewDiePie」幾乎成為了一個網路迷因，進一步推動其訂閱數飆升，甚至一度超越T-Series，雖然最終還是T-Series先馳得點，但PewDiePie頻道能在短短一年內從7千萬達到1億，即可看出粉絲們對PewDiePie的熱情。

稍早，YouTube也為PewDiePie發布了破億慶賀影片，從PewDiePie於2010年10月2日上傳的第一步影片，到訂閱數突破1萬、10萬、100萬，影片總觀看數突破10億，到最終訂閱數達到1億，YouTube與粉絲們一同見證了PewDiePie頻道的成長。

▼YouTube為PewDiePie發布祝賀影片。（圖／截自推特）