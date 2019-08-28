寶島風情郵票花蓮縣首日發行　1套4枚36元總計72萬套

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與花蓮郵局經理張淑霞（左）等人共同黏貼首張郵票。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

眾所期待的「寶島風情郵票-花蓮縣」發行囉！蒐羅花東縱谷油菜花海、七星潭、秀姑巒溪泛舟及太魯閣燕子口等景點為題材，花蓮郵局28日於國安郵局前廣場辦理發行首日活動，花蓮縣長徐榛蔚偕同花蓮郵局經理張淑霞等人共同黏貼首張郵票，邀請大家將花蓮之美行銷至全世界。

為協助推展臺灣觀光，邀請民眾感受台灣豐富的景觀風貌及人文風情之美，中華郵政公司繼民國105年起發行「寶島風情」系列郵票－台東縣、台南市、馬祖、台中市、澎湖縣及宜蘭縣後，續以花東縱谷油菜花海、七星潭、秀姑巒溪泛舟及太魯閣燕子口等花蓮縣著名景點及活動為題材發行「寶島風情郵票－花蓮縣」1套4枚，面值分別為6元及12元各2枚之郵票，共計發行72萬套。

縣長徐榛蔚表示，花蓮郵票來的正是時候，郵票行走於世界各地，是台灣、也是花蓮最好的代言人，更是最好的明信片。今年秧悅千禧度假酒店及瑞穗春天國際觀光酒店等國際級酒店陸續開幕，無論是透過郵政、觀光，都能讓台灣行銷至世界。

記者會現場設置臨時郵局提供銷蓋戳服務，吸引許多民眾搶先體驗，還有玉里鎮龍鳳甲合作社「哇好米」試吃品嚐。「花蓮風情」郵摺每份售價399元，郵摺內介紹花蓮的大山闊水景緻，讓大家更深層的認識花蓮；封底將花蓮獨有的山、水、人文等題材郵票淋漓盡致地呈現，印刷精美，限量1000份，極具收藏價值，歡迎花蓮及各地集郵愛好者訂購。

此外，花蓮郵局為扶植富里的原住民小農，藉由富里天主堂深入原民部落，推廣綠生農法、無毒的方式栽種高經濟價值的薑黃，107年於郵政網路商城推出「薑黃粉禮盒」，每銷售一盒捐款10元做愛心，總計銷售2,000盒，將捐贈20,000元給聲遠老人養護之家，感謝花蓮鄉親及全省民眾的支持，捐贈儀式與首發日同時舉行。