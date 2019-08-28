紐時：提供高薪、送機票　LinkedIn成為中國「間諜狩獵場」

▲LinkedIn。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

《紐約時報》27日報導，歐巴馬政府時期一名前高級外交官在LinkedIn（領英）平台收到訊息，對方願意提供機票讓他飛往中國，並提供「優渥報酬」的機會。西方反情報官員認為，國外特務利用特群媒體招募間諜，LinkedIn就是一個主要的「狩獵場」。

報導指出，一名聲稱是加州理工學院的研究員，透過LinkedIn找到歐巴馬政府時期的一名官員，他的個人頁面顯示他與白宮的關係。然而，並沒有這樣的人。另一名丹麥前外交官員也在同樣的平台收到訊息，對方是替中國獵人頭企業工作的女性，詢問他是否在北京見面；然而，實際與他會面的卻是3名中年男子，有意協助他「更好進入」中國的研究體系。

美國、英國、德國與法國的情報機構都發出警告，外國間諜接近LinkedIn，尤其來自中國的最活躍。國家反間諜與安全中心主任挨瓦尼納（William R. Evanina）表示，在中國，與其派遣間諜到美國，坐在電腦後面，用偽造的資料向數千個目標發送好友請求，此舉還比較有效率。

LinkedIn是唯一沒有遭到中國封鎖的美國主要社群媒體，該企業同意審查含有敏感內容的貼文。領英發言人萊弗里奇（Nicole Leverich）則表示，公司主動發現要刪除的虛假帳戶，「我們實施我們的政策，這是非常明確的。創建假帳號或詐欺行為，意圖誤導或欺騙我們的會員，這違反我們的服務條款。」