　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男蟲性侵少女「領取黑道追殺令」　網路化名曝光…竟是一名真漢子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲沈姓男蟲在網路假冒醫師性侵未成年少女，慘遭黑道追殺。示意圖非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名沈姓男蟲透過網路結識一名未滿17歲的少女，還假冒婦產科醫師誘姦得逞，並且趁機拍下裸照，威脅少女繼續發生性關係，沒想到這位少女的祖父是已故黑道大哥，讓沈男深陷「江湖追殺令」，幸好最後在8日落網收押，保住他一命。隨著他落網，也讓沈姓男蟲的網路化名曝光，竟然是一位「為國犧牲」的真漢子。

▶︎以為是無知少女…男蟲扮醫生性侵「大哥孫女」拍裸照！道上發動追殺令

沈男在1年前網路結識少女，假冒是醫師博取為成年少女信任後性侵得逞。沈男為了逼迫少女，還拿出2人交往時拍下的裸照，逼少女繼續跟他發生關係，不從便公布照片，沈男甚至還嗆說「黑白兩道我都很熟」，要少女小心一點，否則將要「找黑道來處理妳」。

▲已故黑道大哥孫女遭男蟲誘姦，家族怒發布「江湖追殺令」尋人。（示意圖／取自pakutaso）

豈料少女跟黑道更熟，因為她的祖父就是已故黑道老大，黑道長輩得知後相當不爽，下達追殺令，勢必要把男子揪出，警方得知後憂心男蟲生命會有不測，也積極找人，最後在8日搶先黑道找到，並向台北地院聲請羈押獲准。

根據《自由時報》報導，沈姓男蟲化名「沈良」上網騙色，「沈良」這個名字在歷史劇中扮演著不凡的角色，在戲劇《少年包青天》分集故事「名揚天下」裡，沈良是一位遼人刀師，故事中沈良為了國家大義，不惜犧牲自己潛伏在宋朝當間諜，挑起大宋和高麗2國紛爭，好讓遼國能夠趁虛而入；沈良所為，全是為了遼國的未來。

對照沈良跟男蟲的行為，一位是犧牲自己完成國家大義的真漢子，另一位則是假冒醫師性侵少女的卑劣之徒，相當諷刺。

ET快訊
15歲少年連開15槍把老大「打爛」　戴手銬腳鐐考上大學：我想
好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼　網：漲價後都變了
快訊／「颱風尾引進西南風」　中南部今起連6天雷雨彈襲

關鍵字：黑道,男蟲,孫女,台北地院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男蟲性侵少女「領取黑道追殺令」　網路化名曝光…竟是一名真漢子

算命仙幫女熟客推拿「伸內褲按OO」　超噁辯詞曝光：我學佛…下場揭曉　

集團少東外遇小三「高級房藏嬌產2子」　正宮氣炸提告…最後沒事

汐止男子疑債務糾紛遭砍　手腳3處刀傷送醫急救

突開車門害噴飛！台中女騎士慘撞3車　「滿地血」遭輾身亡

快訊／颱風過後風浪大！警員釣客蘇澳港失足墜海　警搜救中

快訊／颱風過後風浪大！釣客蘇澳港失足墜海　警搜救中

單車男撞電線桿自摔！好心人上前攙扶　下秒慘遭後方白車撞死

15歲少年連開15槍把老大「打爛」　他戴手銬腳鐐考上大學：我想重來

妻兒買兇！高雄46歲男遇害「藏冰櫃3個月」　7旬母卻求法官：讓他們早點回家…

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

男蟲性侵少女「領取黑道追殺令」　網路化名曝光…竟是一名真漢子

算命仙幫女熟客推拿「伸內褲按OO」　超噁辯詞曝光：我學佛…下場揭曉　

集團少東外遇小三「高級房藏嬌產2子」　正宮氣炸提告…最後沒事

汐止男子疑債務糾紛遭砍　手腳3處刀傷送醫急救

突開車門害噴飛！台中女騎士慘撞3車　「滿地血」遭輾身亡

快訊／颱風過後風浪大！警員釣客蘇澳港失足墜海　警搜救中

快訊／颱風過後風浪大！釣客蘇澳港失足墜海　警搜救中

單車男撞電線桿自摔！好心人上前攙扶　下秒慘遭後方白車撞死

15歲少年連開15槍把老大「打爛」　他戴手銬腳鐐考上大學：我想重來

妻兒買兇！高雄46歲男遇害「藏冰櫃3個月」　7旬母卻求法官：讓他們早點回家…

無視NHTSA來函警告　特斯拉宣稱Model 3是有史以來最安全的汽車

車諾比2.0！俄羅斯北部「火箭測試爆炸」輻射超標3倍　民眾崩潰掃碘水狂喝

利奇馬登陸浙江　CNN：台灣躲過最嚴重颱風　仍有降雨

旅遊作家怒機場免稅店蓋「遮羞布」　林佳龍12字回應...結局網嚇歪

「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚　買菜也能這麼潮

2019夏日三款美體身體乳推薦，美白遮瑕一瓶搞定

家裡的益生菌怎麼保存？藥師：「這一種」怕高溫最好冷藏

安格斯黑牛3百有找！台中平價牛排　還有爆量蝦桶、自助吧

【汪喵冷知識】毛孩打哈欠　不一定是想睡？

擔憂自身安全！北韓17天試射5次　美官員：疑為短程飛彈

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

社會熱門新聞

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤..

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被..

少年連開15槍殺老大　戴手銬腳..

OL搭北捷天天被摸　報警抓到狼..

他剛過完人生第一個父親節　隔天..

高雄46歲男遭妻兒買兇殺害　7..

即／宅兒關房內2個月　母聞異味..

即／宜蘭警員釣客失足墜海　警搜..

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我..

誘騙少女拍裸照！男蟲惹到大哥的..

貨櫃車爆頭違規女騎士　法官判無..

集團少東外遇小三　正宮提告後撤..

算命仙推拿「伸內褲按OO」：我..

更多熱門

相關新聞

誘騙少女拍裸照！男蟲惹到大哥的孫女

台北市一名沈姓男蟲透過網路結識一名未滿17歲的少女，還假冒婦產科醫師誘姦得逞，並且趁機拍下裸照，威脅少女繼續發生性關係，倘若不從就要公布照片，還嗆聲「找黑道來處理你」等語；殊不知，該名少女就是已故黑道大哥的孫女，家族獲悉少女在外遭人欺侮後，立即發動「江湖追殺令」尋人。警方獲悉後立即介入緝捕，並於8日晚間逮獲沈男，訊後依妨害性自主罪嫌收押。

松聯幫大哥幫房東「喬事情」　攤商沒在怕

收500迷昏女友供性侵　男再賠30萬

開車拿手機看時間　女駕駛免罰

租借場地發生塵爆　八仙樂園免罰

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

颱風天還出動灑水車　網曝光真相

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被輾慘死

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

少年連開15槍殺老大　戴手銬腳鐐考上大學

8歲男童出遊失蹤8天「被放棄搜救」

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面