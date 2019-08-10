男蟲性侵少女「領取黑道追殺令」　網路化名曝光…竟是一名真漢子

▲沈姓男蟲在網路假冒醫師性侵未成年少女，慘遭黑道追殺。示意圖非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名沈姓男蟲透過網路結識一名未滿17歲的少女，還假冒婦產科醫師誘姦得逞，並且趁機拍下裸照，威脅少女繼續發生性關係，沒想到這位少女的祖父是已故黑道大哥，讓沈男深陷「江湖追殺令」，幸好最後在8日落網收押，保住他一命。隨著他落網，也讓沈姓男蟲的網路化名曝光，竟然是一位「為國犧牲」的真漢子。

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沈男在1年前網路結識少女，假冒是醫師博取為成年少女信任後性侵得逞。沈男為了逼迫少女，還拿出2人交往時拍下的裸照，逼少女繼續跟他發生關係，不從便公布照片，沈男甚至還嗆說「黑白兩道我都很熟」，要少女小心一點，否則將要「找黑道來處理妳」。

▲已故黑道大哥孫女遭男蟲誘姦，家族怒發布「江湖追殺令」尋人。（示意圖／取自pakutaso）

豈料少女跟黑道更熟，因為她的祖父就是已故黑道老大，黑道長輩得知後相當不爽，下達追殺令，勢必要把男子揪出，警方得知後憂心男蟲生命會有不測，也積極找人，最後在8日搶先黑道找到，並向台北地院聲請羈押獲准。

根據《自由時報》報導，沈姓男蟲化名「沈良」上網騙色，「沈良」這個名字在歷史劇中扮演著不凡的角色，在戲劇《少年包青天》分集故事「名揚天下」裡，沈良是一位遼人刀師，故事中沈良為了國家大義，不惜犧牲自己潛伏在宋朝當間諜，挑起大宋和高麗2國紛爭，好讓遼國能夠趁虛而入；沈良所為，全是為了遼國的未來。

對照沈良跟男蟲的行為，一位是犧牲自己完成國家大義的真漢子，另一位則是假冒醫師性侵少女的卑劣之徒，相當諷刺。