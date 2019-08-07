外國軍人愛情詐騙又來了　女子網戀險陷跨國陷阱

▲郭姓女子被詐騙集團假冒外國軍人進行跨國戀情詐騙，被要求匯款贈予禮物，經員警努力勸說，郭女始驚覺是騙局一場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名郭姓女子於Instagram（IG）上與外國軍人進行一場跨國戀情，被要求匯款贈予禮物，經員警努力勸說，並解釋這為詐騙集團之慣用手法，郭女始驚覺是騙局一場。

台南市歸仁分局歸仁派出所警員林琮頡、徐詠淳等2員，於8月5日中午巡邏時，接獲轄內第一銀行通報，有名女子要匯款至泰國盤古銀行，疑遭詐騙請警方查處，員警到場了解，係為郭姓女子透過IG交友軟體認識一名自稱是軍人外國男子，該男子不斷與郭女聊天，並稱郭女為少見知心的好友，即稱要寄禮物給郭女，惟卻因禮物太重卡在海關，要求郭女匯款新台幣8萬多元至指定國外銀行帳戶，還允諾月底要來台遊玩，藉此取信於郭女。

員警聽完敘述後便知郭女遭詐騙，即一直解釋這是詐騙集團慣用手法，一開始郭女仍執迷不悟，但經過員警苦勸及說明以往發生過之案例，郭女始醒悟一切皆為騙局。

歸仁分局表示，不同以往詐騙手法多以假網拍及解除分期付款設定行騙，詐騙集團多派專人在網路社群使用甜言蜜語取得被害人信任，藉此吸引被害人加好友聊天，民眾應提高警覺、慎防被騙。