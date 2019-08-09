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以為是無知少女…男蟲扮醫生性侵「大哥孫女」拍裸照！道上發動追殺令

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲已故黑道大哥孫女遭男蟲誘姦，家族怒發布「江湖追殺令」尋人。（示意圖／取自pakutaso）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名沈姓男蟲透過網路結識一名未滿17歲的少女，還假冒婦產科醫師誘姦得逞，並且趁機拍下裸照，威脅少女繼續發生性關係，倘若不從就要公布照片，還嗆聲「找黑道來處理你」等語；殊不知，該名少女就是已故黑道大哥的孫女，家族獲悉少女在外遭人欺侮後，立即發動「江湖追殺令」尋人。警方獲悉後立即介入緝捕，並於8日晚間逮獲沈男，訊後依妨害性自主罪嫌收押。

據悉，沈男約在1年前透過網路結識少女，還佯稱自己是某醫院的婦產科醫師，博取少女信任，並將其騙出誘姦得逞。少女涉世未深，不敵沈男柔情攻勢，當即深陷情網獻身，怎料沈男得手後態度丕變，少女驚覺自己遭騙，憤而提出分手結束感情。

沈男不甘到手的肥羊跑走，拿出先前2人發生關係時所拍下的裸照，威脅少女持續與他發生性關係，倘若稍有不從，就要把照片「寄到學校」讓大家知道；甚至沈男還嗆聲，稱自己「黑白兩道都很熟」，要少女小心一點，否則將要「找黑道來處理你」。

殊不知，少女身分特殊、出自黑道世家，是已故黑道大哥的孫女，母親還是長媳；少女不堪沈男頻頻騷擾，擔憂倘若裸照曝光將使家族蒙羞，最後只好主動告知母親此事。少女母親獲悉後怒不可遏，於7月份帶著女兒前往警局報案；事後家族內部輾轉得知此事，無法忍受大哥孫女在外遭人欺侮，氣得發動「江湖追殺令」，動員道上兄弟揪出這名男蟲。

警方獲悉後，擔憂沈男若落入黑幫手中恐遭動用私刑，因此也積極尋人，終於在8日晚間搶先黑幫一步逮獲沈男，免去其遭黑道追殺的命運。沈男落網偵訊後，由於其無居所，檢方認為有逃亡、反覆實施之虞，因此向台北地院聲請羈押獲准。

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關鍵字：黑道,男蟲,孫女,台北地院

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