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最大豬隊友！緬甸供電不足狂停電　電競高手慘輸40場比賽　

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▲ 電競在緬甸越來越盛行，玩家卻經常因為停電而落敗。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

緬甸這幾年吹起了電競熱潮，年輕人紛紛投入相關行業，希望能在國際各大賽事交出亮眼成績。21歲的敏亞佐（Myint Myat Zaw）也不例外，在電競圈綽號「瘋子」的他，積極參加每一場比賽，希望能為國爭光，不過好幾次即將觸碰到冠軍獎盃之際，都會因為突如其來的停電，而化作一團泡沫。

根據新海峽時報（New Straits Times Online）報導，敏亞佐對電競充滿了熱情，投注心力大大小小的電競比賽中，才剛參加完了上海舉行的Dota 2電競賽事，這是一項總獎金創下紀錄，高達3430萬美元（約新台幣10億元）的國際競賽。

儘管潛力無窮，但每每到了最後勝負關頭，敏亞佐就會因為緬甸全國「電力供應不足」的問題，而與勝利擦肩而過。他失望的抱怨，受到經常發生的停電影響，他已經直接或間接輸掉了超過40場比賽，爭取出國比賽的機會也變得阻礙重重，「這種事在緬甸實在太常發生，所以每次停電的時候，我就會詛咒電力公司。」

▲ 敏亞佐積極參加電競賽事。（圖／翻攝自Myint Myat Zaw臉書）

目前緬甸全國仍然有超過60%的民眾面臨無電可用的窘境，除了供電不穩定的問題外，相對於其他國家的選手，緬甸選手在設備資源方面也都較為短缺，讓他們只能在燈光昏暗、經常停電的網咖中為夢想奮鬥。敏亞佐提到，「過去3年是我職業生涯中最為艱辛的時期，我棲身在一間網咖內，總是餓著肚子。」

但值得開心的是，隨著便宜的SIM卡進入緬甸市場後，智慧型手機的使用量大增，手機普及率從2012年只有7%，增加到現在已經超過80%。當電腦因為停電而無法使用時，手機遊戲的玩家依然可以保持遊戲的登錄狀態不受影響。玩家敏亞昂（Myint Myat Aung）說道，「這樣我們就可以隨時在任何地方玩遊戲，不會受到干擾，只會收到費用不高的的電話費而已。」

電競研究公司「NewZoo」的市場分析師傑瑞米（Jeremy Jackson）說明，緬甸與那些開發中國家一樣，相比其他周邊國家處於「嚴重劣勢」，因此在參與競爭性賽事時，最終難以取得勝利，不過藉由智慧型手機的發展，越來越多人能夠因此擺脫電力供應與資源不足的束縛，有機會在手機遊戲中取得勝利，甚至是一份穩定的薪水。

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