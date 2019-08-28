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癌末男拚棺材本赴大馬「進修」　返台藏三芝製毒...未出貨就被逮

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記者張君豪／台北報導

一名製毒集團的賴姓成員因罹患口腔癌末期，僅剩下不到一兩年壽命的他想要臨終前再賺一大筆，夥同同集團的幫眾斥資百萬元讓他到馬來西亞、柬埔寨學習製造提煉K他命技術，打算返台煉毒販售大賺一筆「棺材本」，並選擇新北市三芝深山一棟3層樓透天厝當製毒工廠，刑事局警方監控年餘，27日收網逮捕集團金主、製毒師和成員共5人。

▲刑事局在新北三芝區破獲一製毒工廠逮捕主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局在新北三芝區破獲一製毒工廠逮捕製毒師賴姓主嫌（上銬第一位）。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局在新北三芝區破獲一製毒工廠逮捕主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局在新北三芝區破獲一製毒工廠查扣打批K毒成品半成品。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊指出：該案歷經1年多蒐證，劉嫌等人把製毒工廠設在新北市三芝偏僻山區，專案幹員冒著高溫日曬、蛇蟲叮咬惡劣環境監控，昨天攻堅收網，在犯嫌山區透天租屋處1樓發現各種化學藥劑、原料及製毒設備。

行動中警方查扣包含K他命半成品約80公斤，成品380公克，並在新北、桃園兩地倉庫查扣乙醇，甲苯，乙酸乙酯等各類化學藥品共279桶加，以及包含熱設備、塑膠桶、塑膠漏斗、吸取器、壓力閥、攪拌器等實驗裝備。

▲刑事局在新北三芝區破獲一製毒工廠逮捕主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局在新北三芝區破獲一製毒工廠查扣打批K毒成品半成品。（圖／記者張君豪攝）

警方同步搜索集團何姓犯嫌在桃園市八德區承租倉庫起獲製毒原料、工具，專案小組立即封鎖現場，並由本局派遣鑑識人員前往初步鑑驗採證。警方調查，該集團由劉姓、林姓金主投資數百萬元打算在台灣製造K他命販售牟利。

其中年僅36歲的賴姓製毒師（毒品、公危等前科）年紀雖輕但罹患口腔癌第四期、自己落網後向警方表示已無幾年壽命可活、才會挺而走險由集團老大花錢讓他赴馬來西亞、柬埔寨向該國販毒集團學習製造K他命。

▲刑事局在新北三芝區破獲一製毒工廠逮捕主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

他自稱花了5天時間在國外實驗室學習製毒，返國後就接受老大委託，以新台幣1百萬元代價，新北市三芝區開設實驗室製造生產，打算趁癌末命終前賺點棺材本，他哀怨毒品尚未賣出就被警方查獲。警訊後將5名依毒品危害防制條例移送台北士林地檢署偵辦。

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