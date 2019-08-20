透天厝大火！上校兄躲浴室「塑膠門熱熔變形」濃煙奪命…弟痛哭自責

記者趙永博、陳豐德／新北報導

新北市三芝淺水灣的社區內，20日清晨4時許一棟3樓透天厝發生火警，警消獲報到場時1、2樓已經全面燃燒，一名國防部後備指揮部的上校科長羅昆信躲避火勢時往3樓跑，被救出時獨自一人躲在房間浴室內，被濃煙嗆昏失去生命徵象，送醫後仍宣告不治，讓成功逃生的弟弟得知消息後悲痛欲絕。

▲上校羅昆信（左三）曾任宜蘭後指部副旅長，去年5月曾與長官慰問母親。（圖／翻攝自葛瑪蘭新聞網）



新北市消防局20日清晨4時許接獲通報，指稱三芝區芝麻五街一棟透天厝發生火警，雖然緊急出動26輛各式車輛前往灌救，但抵達現場時，1、2樓已經陷入火海並持續竄燒，火勢在5時許獲得控制並撲滅，救護人員在3樓浴室內發現羅昆信，身上沒有外傷，但浴室塑膠門無法抵擋高溫熱熔變形，被濃煙嗆昏後送醫不治。

▼新北三芝透天厝惡火，上校躲在浴室內不幸喪命。（圖／記者趙永博攝）



這棟起火的3樓透天厝還有地下2樓，羅家人一家五口都住在內，一樓是做為客廳使用，2樓則是父母的房間，上校羅昆信住在3樓，而擔任計程車運將的弟弟則是住在地下1樓，地下2樓則是妹妹的房間；火警當時父母及妹妹已經出門到三重的菜市場去賣水果，原本羅上校清晨5時許也要過去幫忙，沒想到家人就此分隔陰陽兩世。

羅昆信生前曾擔任過宜蘭的後備指揮部副旅長，目前則在後備指揮部擔任科長，官拜上校；羅弟表示火警發現時因為一樓已經起火，他有大聲呼救並聽到哥哥回應，才叫哥哥往樓上逃生，消防人員研判羅上校因為濃煙退回房間之內，但情急之下忘記關房門，只將浴室的塑膠門緊閉，但塑膠門又無法抵擋高溫導致變形，最後濃煙竄進才會發生憾事。

消郎局也再次提醒民眾，發生火警時仍以「向下逃生」為原則，無法逃生時要將門關上，並利用衣物塞住門縫，才能有效阻隔濃煙侵襲，之後在以電話撥打119告知待援位置，才會增加生存機會。

▼羅上校被救出時已經沒有呼吸心跳。（圖／記者趙永博攝）



▼三樓遭煙燻嚴重。（圖／記者趙永博攝）

