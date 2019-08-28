19歲男大生跳樓身亡！父親翻查手機竟發現「暗黑秘密」　當場氣炸

▲事發樓頂。（圖／第一現場）

記者蔡儀潔／綜合報導

深圳19歲的男大生小磊日前撥視訊通話給父親，說自己現在在宿舍樓頂，「已經受不了了」。父親姜先生和妻子急忙趕到現場，卻遭到保全攔住，直到警方到場才放行，但此時小磊已經一躍而下，當場死亡，事後，姜先生在兒子的手機微信中，發現小磊疑似深陷網貸旋渦，而且還曾參與網路賭博。

▲姜先生接受訪問。（圖／第一現場）

據《河北共青團》報導，姜先生透露，小磊在武漢讀書，夫妻倆則在深圳工作，他們每個月都會給兒子一筆生活費，但從今年6月開始，小磊就開始頻繁要錢，再三追問才從妻子口中得知，原來小磊在網路上貸款。

姜先生知道後，當天就搭乘高鐵前往武漢，在與兒子面對面交談中，小磊直接將手機扔進水中，以表改過的決心，他隨後幫忙還清8000多人民幣（約新台幣3.5萬元）的債務，帶著小磊回了深圳。竟熟人介紹，小磊7月23日進入一家工廠做暑期工，但好景不長，他在打工期間，疑似又在網路上貸款。

▲工廠保全將心急的姜先生攔下。（圖／第一現場）

事發當日，還在氣頭上的姜先生接到兒子的視訊通話，小磊說自己現在在屋頂上，「已經受不了了」。在畫面中可以看到，小磊確實站在十幾層樓高的宿舍樓頂，姜先生和妻子立即趕到了現場，但被保全攔住，等了10多分鐘員警到達後，2人才得以進入宿舍區，但此時兒子已經跳樓，不幸離世。

姜先生認為，廠方除了負有管理責任外，還讓他們夫妻二人，錯過了勸說小磊放棄輕生念頭的最佳時機，但對於相關問題，廠方並未進行回應。目前，姜先生針對小磊微信裡，參與賭博群組一事已經向警方報了案，同時向其工作的廠方討要說法，目前雙方仍待進一步協商。

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