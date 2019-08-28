真的是「貴婦百貨」！不要看平常沒什麼人…　200位VVIP年砸千萬消費

圖、文／鏡週刊

廣達總經理梁次震家族斥資百億元打造有「貴婦百貨」之稱的BELLAVITA，9月將滿10週年，當初開幕不被外界看好，梁家姊妹硬是咬牙做出成績，不僅2015年轉虧為盈，去年業績更逼近百億元大關。8月中旬，肩負營運重責大任的是梁家小妹梁佳敏接受本刊專訪，她霸氣地說：「今年業績可望有雙位數成長，不排除再開第2家！」不到40歲的她，準備在競爭激烈的百貨一級戰區殺出一條血路。

▲梁佳敏肩負起BELLAVITA營運重責大任，力拚今年業績突破百億元大關。（圖／鏡週刊提供，下同）

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「接下來將持續引進新品牌，明年初還會有一家米其林餐廳進駐。」8月15日，BELLAVITA（寶麗廣塲）董事總經理梁佳敏頂著娃娃頭接受本刊專訪，笑容滿面地說明未來規劃。

別小看這個不到40歲的女生，她可是台灣最神祕的頂級百貨BELLAVITA掌門人，在營運滿10週年之際，梁佳敏難得在媒體前露面，有別於過去總是害羞閃躲鏡頭，懷孕8個月、即將為人母的她，多了幾分成熟韻味，信心滿滿地表示：「今年業績可望雙位數成長，未來不排除開第二家店，目前已有多組人馬前來洽談！」

占地2,200坪的BELLAVITA，大家更常稱它「貴婦百貨」，這棟坐落忠孝東路、松仁路交叉口附近的歐式古堡建築，在百貨林立的台北信義區特別引人注目，2003年由廣達總經理梁次震家族斥資百億元打造，2009年正式開張，當時「爸爸幫女兒開咖啡廳，最後開成百貨公司」的故事，讓城堡裡的3位公主人人稱羨。

嬌滴滴的公主殺進百貨一級戰區，外界等著看笑話，但三姊妹不服輸，大姊梁欣敏掛董事負責物業管理，二姊梁怡敏接董事長掌管財務，最小的梁佳敏則任總經理主導商場營運，面對外界質疑BELLAVITA沒人潮、低坪效，梁佳敏在鏡頭前忍不住為自家百貨抱不平：「不要看商場平時沒什麼人，我們的營業額都有出來！」

走過10個年頭，BELLAVITA鴨子划水，2015年已轉虧為盈，去年營收逼近百億元，雖與鄰近的台北101購物中心146億元業績相比，還有一大段距離，但成立以來，年增率最低7％、最高25％，每位客人平均客單價5萬至8萬元，最頂級的前200名會員，各個年度消費破千萬，笑傲百貨同業。對於今年營運目標，梁佳敏霸氣地說：「目標突破百億大關！」



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