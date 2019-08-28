美批准對台售戰機後首次！　解放軍27日起在東海實彈演習

▲ 中國海事局網站8月26日發布航行警告。（圖／翻攝自中國海事局官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

中共解放軍27日開始在東海進行軍事演習，這是在美國批准對台出售F16V 戰機後首次，也是過去一個月以來舉行的第3場軍演。外界也分析，這次演習的目的是為了防止美國干預台海，同時也對台灣帶來了龐大的軍事壓力。

浙江海事局26日發佈了航行警告，內容提到，8月27日至29日東海將進行實彈演習，禁止任何船隻駛入，至於參與演習的軍事單位有哪些、這次演習的規模等細節則沒有多加透露，「浙航警0780 東海，2019年8月27日0800時至2019年8月29日1800時，在(1)29°46′00″N、122°48′00″E；(2)29°46′00″N、123°51′00″E；(3)29°06′00″N、123°51′00″E；(4)29°06′00″N、122°48′00″E。四點連線水域範圍內進行實際使用武器訓練，禁止駛入。」

據悉，中共解放軍上個月就曾經在台灣海峽附近舉行了2次的大規模軍演。浙江與廣東海事局也陸續在7月28日、29日發佈航行警告。專家分析，解放軍這次軍演的目的，應該是針對美國國務院日前批准對台出售66架總額約80億美元（約新台幣2510億）的F-16系列戰機，為了「能更好地準備、應付可能發生的衝突」，所做出的回應。