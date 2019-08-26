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親子

孩子追星不操心　6大守則讓偶像崇拜成為正面力量！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

孩子在接觸同儕以後，經由共同的話題，會慢慢產生群聚效應，他們開始喜歡同一首兒歌、同一檔卡通，如果卡通是多主角類型，他們還會在遊戲中分配XXX扮演哪個角色，久了，孩子將對該角色產生認同，這是很自然的崇拜心態。

但人多就有是非，隨著他們長大，大概從幼稚園大班起，到小學3、4年級間，偶像會由虛擬角色轉變到現實人物，涉及到活生生的人，當然會產生更多的行為變化，若是實際參與追星活動，甚至可能碰到霸凌問題。

可能因為從小周遭充滿著名人仕紳，相較於其他歌迷，我顯得特別理性，會受到偶像注意，也是因為大量的商業行銷、宣傳獻策，正因此，我從歌迷轉成工作人員，看過明星的公私兩面、參與過私底下赤裸裸的運作，大學之後，我進入新聞媒體，成為娛樂線記者，對光鮮亮麗的娛樂界，就更有自己的觀察了。

愛恨情仇是每個人都會有的情緒，當家長觀察到孩子似乎情竇初開，開始注意明星藝人動態，那代表的是「他們長大了！」而不是「他們學壞了！」此時，不妨採用以下6點守則，讓偶像崇拜成為孩子的正面力量。

1、砸錢不是接近偶像的唯一途徑！

明星販售的是他們的才藝、天賦、創意、形象，這是他們吃飯的維生技能，我支持大家買正版CD、買票進電影院、看演唱會，甚至打包周邊商品，但花大錢送玩偶、昂貴禮物、做LED牌那些就算了吧！

說到這個很殘忍，大部分的明星，都比粉絲有錢，就算不比粉絲有錢，也至少不缺錢，萬一真碰到很缺錢的，講實話，也沒想像中那麼沒困頓，不少明星收到信件跟禮物，都由公司集中處理，大部分直接從後門進垃圾場，最多留幾個拍照，當成給粉絲的交代。

我們可以請孩子想想看，明星每天都收到這麼多禮物，哪有這麼大的地方擺？昂貴的物品，當然會留下，但偶像還是戴著這些粉絲的禮物去談戀愛，並不會因為送了比較貴的東西，就在他們的心中，跳級成白馬王子或白雪公主。

粉絲必須量力而為，支持正版商品，就是最好的方式了。

2、偶像私生活跟個人品德很重要！

每個人支持偶像的表達方式不同，但就個人而言，我很重視明星私底下的品行，如果他們做錯事，我不會一味護航，而是就事論事、提出建議，我常提醒DAHLIA，若一個人的形象很好，私底下卻做齷齪下流的事，這就是不值得支持的偽君子！引導孩子看人要看全面，千萬不能盲從，得保有自己的判斷能力。

3、你不會是唯一關心偶像的人。

記得第一次因為工作跟偶像見面的時候，對我來說，他已經是陪伴很多年的親密夥伴，若偶像在網路被罵，還會上網幫他澄清的那種，但對他而言，我是一個「聽工作人員說」支持很久的初見陌生歌迷，這當然給了我很大的震撼，所謂最熟悉的陌生人，或許也可以套在這種畫面吧。

這種經歷不會發生在每個粉絲身上，正因此，當孩子不曾遇過，就有可能誤判形勢、過於沉迷，請一定要提醒他們，公眾人物的特性就是如此，有陪伴感，但不是真的認識，所以不用過於涉入偶像的私事。

4、不要侵權做偶像周邊。

在華人世界裡，肖像權、智慧財產權都很容易被忽略，我常看到有人以「支持偶像」當理由，將明星的照片或商標，印上各種商品做販售，這是犯罪的！！！身為家長，我們必須告訴孩子，喜歡他們就要多保持一份尊重，不是自己想怎樣就怎樣，別用「支持偶像」來合理化觸法行為。

5、能站在舞台上的人，都不容易。

明星不是每天穿得漂漂亮亮，就能日進斗金，他們為了成名所做的努力跟犧牲，不是每個人能想像或執行的，在等待伯樂發掘前，他們每天不斷地持續練習，尤其是各種基本功，那多無趣啊，但魔鬼藏在細節裡，不練就是沒機會。

成名以後，公眾人物身在浪頭，為了亮麗奪目，必須比默默無名時更嚴苛、更自律，不然長江後浪推前浪，多得是要把自己拉下去的新人，這對孩子來說，認識別人的成名過程，或許可以讓他們試著執行看看，去了解每份職業的不容易，才是最好的教材。

6、喜歡明星，不用成群結黨。

粉絲的世界有很多紛爭！

我20來歲的時候，也是追星族一枚，可能跟別人不太一樣吧，我將對偶像的支持，完全轉化在商業行動上，後來慢慢累積出成果，成為偶像在台灣辦演唱會的企劃宣傳，也算是他們公司在海外佈署的支援人力。

人家說，爬得越高、樹敵越多，我一股腦的熱情，並沒有帶來其他歌迷的認同，反而是各種的忌妒與猜測，總之，我在家暴離家時，被資深的歌迷鬥倒了，先前努力的成果，全被鳩佔鵲巢，還留下一堆抹黑謠言。

當時，我被霸凌到生不如死、有口難言，每天除了哭泣，就是在想「為什麼這樣亂造謠？為什麼共事那麼久，還不知道我的為人？」我有很長的時間不願意提這件事，是非都不重要了，只是不願意再跟那些人攪和，太負面了！

時代不一樣了，以前資訊封閉，歌迷們要互相結盟，才能打聽到更多偶像的事情，但現在光靠手機，就可以直接連接到本尊的社群媒體，根本不用同溫層，就可以繼續支持。

粉絲對於偶像的喜愛，常常因為人性而變得扭曲，在DA出生以後，我經歷很多很多困境，有時候太孤單，還是會看看演唱會實錄，跟以前聚會的照片，靠偶像曾給我的力量支撐下去，此時，我才明白，原來不用結盟，依然可以讓偶像成為精神食糧、長伴左右。

最後，給各位家長們一個最中肯的建議，喜歡偶像很正常，我們應該要去理解這位人物與特點，千萬別用自己的主觀認知，去臆測孩子的想法，有時候，孩子不說，並不是在做壞事，純粹只是希望保有隱私而已，大人的過度擔心，只會讓孩子更有隱瞞的理由。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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