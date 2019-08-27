「柚香柚甜」　大斗六文旦節8/31熱鬧登場

▲今年斗六文旦產量約為往年9成左右，品質則維持斗六文旦一貫高水準。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

趕在上週末白鹿颱風襲台之前，斗六的柚農紛紛採收文旦，今年斗六文旦產量約為往年9成左右，品質則維持斗六文旦一貫高水準，預估糖度從11度起跳，斗六市公所也將在8月31日至9月1日週末，於斗六環保公園舉辦文旦節展售會。

斗六市長林聖爵表示，今年文旦採收較早，他也走訪多個果園關心採收情形，所幸8月份的降雨對文旦影響不大，只要多放幾天讓文旦辭水，就可以品嚐到清甜美味的斗六文旦，同時林聖爵也特別推薦想要選購文旦的民眾可以來到大斗六文旦節會場親自選購，這次大斗六文旦節特地跟斗六假日人文市集作結合，活動非常精彩豐富，選文旦還可以順便逛市集，特別適合全家人一同出遊。

本次大斗六文旦節將與斗六假日人文市集結合，除了重頭戲的文旦展售會外，今年也推出全新半身大文旦妹公仔，將在文旦節會場來讓小朋友們集體彩繪創作，除了大型公仔彩繪外，還有提袋拓印、燈籠彩繪、植物畫創作、溜冰錦標賽、公益籃球賽、樂團接力演奏、「柚兒園」闖關遊戲以及由台塑集團贊助的蘋果劇團演出等活動，公所政風室也將在現場辦理反貪腐、反賄選宣導及有獎徵答活動，期許「反貪倡廉」的觀念能深植全民心中，囊括從藝文到體育各式活動，邀請所有民眾一同來歡慶文旦豐收。