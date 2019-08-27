360度漫畫、小說改編動畫！台灣漫畫家進駐基地2個月　各種神作成果展

▲108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展，各種神作超精采。（圖／記者林育綾攝，下同）



記者林育綾／台北報導

一定要支持台灣動漫創作家！由文化部補助的「台灣漫畫基地」第2梯次進駐計劃，4組漫畫家在為期2個月的進駐後，今（8/27）發表成果展，創作者包括：爛貨習作、Zee、阿文(Arwen H.)、菊箱動畫，他們紛紛帶來各種神作，例如結合VR技術的360度漫畫實驗、懷舊的漫畫書信計畫，還有將小說改編為動畫的作品，成果展自即日起至9月15日在台灣漫畫基地展出！



▲成果展上，創作者們與文化部人文及出版司司長陳瑩芳（一排左2）等人合影。（圖／記者林育綾攝）

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文化部補助108年「台灣漫畫基地進駐計畫」，提供獎勵金讓漫畫家們能安心創作，今（27日）舉行第2梯次成果展，這批創作者在6月11日至8月10日期間進駐於台北華陰街的漫畫基地，為期2個月能夠使用基地的4樓沙龍空間，進行創作同時也能夠與其他漫畫家交流。

▲4組進駐的漫畫家以「基地的日常」為主題，各自繪製一幅漫畫贈予文化部作為答謝。（圖／記者林育綾攝）

此次進駐的4組創作者包括：爛貨習作、Zee、阿文(Arwen H.)、菊箱動畫，不但成果相當豐沛，彼此交流互動也十分密切，除了進行計劃中的作品，最後也以「基地的日常」為主題，各自繪製一幅漫畫贈予文化部作為答謝，作品也收藏在漫畫基地。

成果展自即日起至9月15日在台灣漫畫基地展出，觀眾除了能欣賞漫畫家們精彩的作品，也能一窺他們在基地的創作生活日常！

▲漫畫家「爛貨習作」嘗試帶來「360度全景漫畫」，參觀者可以戴上裝置體驗。

爛貨習作（李佳軒）：《地球關機》－360度漫畫敘事實驗



筆名為「爛貨習作」的漫畫家李佳軒，首次嘗試以「360度全景漫畫」帶來創作《地球關機》，描述人類搞砸了地球之後，試圖到太空找出路。故事設定在末日前，視角由一位老爺爺和一隻狗出發，試圖登上「天梯」通往另一個星球，擺脫一起毀滅的命運。

這個創作動機是來自看了《塑膠海洋》紀錄片，開始思考人類因為無法減塑，最終可能導致世界滅亡的議題。為了搭配VR技術呈現「360度全景漫畫」的嘗試，他也因此從零開始學程式語言，坦承「還有很多需要改進的地方！」

▲現場也有紙本漫畫，讓觀眾翻閱這部超催淚動人的作品。



▲▼「爛貨習作」作品《地球關機》成果展，故事描述人類搞砸了地球之後，試圖到外星球找出路。

▲Zee創作的「台北怪獸」，牠們的外型和個性，都反映出許多台灣人忽略的在地文化。



Zee（李致寬）：地元怪誌－台北怪獸

Zee以AR和絹印技術，建構出虛實互補的世界觀作品。擅長角色插畫設計的他，此次作品將台北及台灣的特色融入「怪獸設計」，這些「台北怪獸」造型角色多變，牠們的外型和個性，都反映出許多台灣人忽略的在地文化。每隻怪獸都蘊含著他對台北和台灣的觀察，也代表他對地方的熱愛。



▲漫畫家阿文(Arwen H.) 創作《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫。（圖／記者林育綾攝）

阿文(Arwen H.) ：《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫

阿文(Arwen H.)本名黃右禎，個子嬌小的她帶來《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫，故事敘述女主角在搬家後，對於過往人事物的思念。作品呈現的形式就像一封信，文字一行行安在漫畫格下方，而讀者可以將整幅宛如信紙的漫畫打開來讀，就像是讀一封信的感受。



▲她期望讀者在欣賞時，可以像讀信一樣將紙攤開來。

許多經典文學作品都曾採用書信的開頭形式，而嘗試以漫畫結合懷舊感的書信也相當浪漫，她期望讀者在欣賞時，可以像讀信一樣將紙攤開來，閱讀後或許會產生「想寫信給一個人的衝動」，或者能想起過往的回憶。

▲菊箱動畫團隊與《海龍•改改》原創小說作家張國立。（圖／文化部）



菊箱動畫：《海龍改改》原創動漫IP開發計畫

「菊箱動畫」曾製作過獲獎動畫《幸福路上》，共有4名成員，韓采君、趙大威、胡博閎、黃士銘，此次進駐將作家張國立的小說《海龍‧改改》改編為兼具動態與靜態的圖像化作品，故事描述4名高中生在台灣北海岸找到一艘廢氣的二戰潛艇，結合冒險、奇幻、青春等元素，藉著一段尋寶過程，揭開一段不為人知的歷史，也將少年們的單純與迷惘詮釋得趣味巧妙。

▲▼菊箱動畫將張國立的小說《海龍‧改改》改編為兼具動態與靜態的圖像化作品。（圖／記者林育綾攝）

他們認為，能遇到有能量的作家非常幸運，團隊也會持續創作，希望透過獨特的敘事方式與感人的故事，建立起屬於台灣的青春冒險世界。



▲菊箱動畫將張國立的小說《海龍‧改改》改編為兼具動態與靜態的圖像化作品。（圖／記者林育綾攝）

台灣漫畫基地

地址：103台北市大同區華陰街38號

開放時間：10:00-20:00

108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展自即日起～9月15日