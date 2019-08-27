　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

360度漫畫、小說改編動畫！台灣漫畫家進駐基地2個月　各種神作成果展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼08年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。菊箱動畫：《海龍·改改》原創動漫IP開發計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展，各種神作超精采。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

一定要支持台灣動漫創作家！由文化部補助的「台灣漫畫基地」第2梯次進駐計劃，4組漫畫家在為期2個月的進駐後，今（8/27）發表成果展，創作者包括：爛貨習作、Zee、阿文(Arwen H.)、菊箱動畫，他們紛紛帶來各種神作，例如結合VR技術的360度漫畫實驗、懷舊的漫畫書信計畫，還有將小說改編為動畫的作品，成果展自即日起至9月15日在台灣漫畫基地展出！

▲▼108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。（圖／記者林育綾攝）
▲成果展上，創作者們與文化部人文及出版司司長陳瑩芳（一排左2）等人合影。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

文化部補助108年「台灣漫畫基地進駐計畫」，提供獎勵金讓漫畫家們能安心創作，今（27日）舉行第2梯次成果展，這批創作者在6月11日至8月10日期間進駐於台北華陰街的漫畫基地，為期2個月能夠使用基地的4樓沙龍空間，進行創作同時也能夠與其他漫畫家交流。

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。（圖／記者林育綾攝）

▲4組進駐的漫畫家以「基地的日常」為主題，各自繪製一幅漫畫贈予文化部作為答謝。（圖／記者林育綾攝）

此次進駐的4組創作者包括：爛貨習作、Zee、阿文(Arwen H.)、菊箱動畫，不但成果相當豐沛，彼此交流互動也十分密切，除了進行計劃中的作品，最後也以「基地的日常」為主題，各自繪製一幅漫畫贈予文化部作為答謝，作品也收藏在漫畫基地。

成果展自即日起至9月15日在台灣漫畫基地展出，觀眾除了能欣賞漫畫家們精彩的作品，也能一窺他們在基地的創作生活日常！

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。創作家「爛貨習作」（李佳軒）：《地球關機》－360度漫畫敘事實驗。（圖／記者林育綾攝）

▲漫畫家「爛貨習作」嘗試帶來「360度全景漫畫」，參觀者可以戴上裝置體驗。

爛貨習作（李佳軒）：《地球關機》－360度漫畫敘事實驗

筆名為「爛貨習作」的漫畫家李佳軒，首次嘗試以「360度全景漫畫」帶來創作《地球關機》，描述人類搞砸了地球之後，試圖到太空找出路。故事設定在末日前，視角由一位老爺爺和一隻狗出發，試圖登上「天梯」通往另一個星球，擺脫一起毀滅的命運。

這個創作動機是來自看了《塑膠海洋》紀錄片，開始思考人類因為無法減塑，最終可能導致世界滅亡的議題。為了搭配VR技術呈現「360度全景漫畫」的嘗試，他也因此從零開始學程式語言，坦承「還有很多需要改進的地方！」

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。創作家「爛貨習作」（李佳軒）：《地球關機》－360度漫畫敘事實驗。（圖／記者林育綾攝）

▲現場也有紙本漫畫，讓觀眾翻閱這部超催淚動人的作品。

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。創作家「爛貨習作」（李佳軒）：《地球關機》－360度漫畫敘事實驗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「爛貨習作」作品《地球關機》成果展，故事描述人類搞砸了地球之後，試圖到外星球找出路。 

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。創作家「爛貨習作」（李佳軒）：《地球關機》－360度漫畫敘事實驗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。Zee（李致寬）：地元怪誌－台北怪獸（圖／記者林育綾攝）

▲Zee創作的「台北怪獸」，牠們的外型和個性，都反映出許多台灣人忽略的在地文化。

Zee（李致寬）：地元怪誌－台北怪獸

Zee以AR和絹印技術，建構出虛實互補的世界觀作品。擅長角色插畫設計的他，此次作品將台北及台灣的特色融入「怪獸設計」，這些「台北怪獸」造型角色多變，牠們的外型和個性，都反映出許多台灣人忽略的在地文化。每隻怪獸都蘊含著他對台北和台灣的觀察，也代表他對地方的熱愛。

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。阿文(Arwen H.) ：《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫（圖／記者林育綾攝）
▲漫畫家阿文(Arwen H.) 創作《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫。（圖／記者林育綾攝）

阿文(Arwen H.) ：《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫

阿文(Arwen H.)本名黃右禎，個子嬌小的她帶來《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫，故事敘述女主角在搬家後，對於過往人事物的思念。作品呈現的形式就像一封信，文字一行行安在漫畫格下方，而讀者可以將整幅宛如信紙的漫畫打開來讀，就像是讀一封信的感受。

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。阿文(Arwen H.) ：《親愛的_/ Dear_》漫畫書信計畫（圖／記者林育綾攝）
▲她期望讀者在欣賞時，可以像讀信一樣將紙攤開來。

許多經典文學作品都曾採用書信的開頭形式，而嘗試以漫畫結合懷舊感的書信也相當浪漫，她期望讀者在欣賞時，可以像讀信一樣將紙攤開來，閱讀後或許會產生「想寫信給一個人的衝動」，或者能想起過往的回憶。

▲▼ 108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。（圖／文化部）

▲菊箱動畫團隊與《海龍•改改》原創小說作家張國立。（圖／文化部）

菊箱動畫：《海龍改改》原創動漫IP開發計畫

「菊箱動畫」曾製作過獲獎動畫《幸福路上》，共有4名成員，韓采君、趙大威、胡博閎、黃士銘，此次進駐將作家張國立的小說《海龍‧改改》改編為兼具動態與靜態的圖像化作品，故事描述4名高中生在台灣北海岸找到一艘廢氣的二戰潛艇，結合冒險、奇幻、青春等元素，藉著一段尋寶過程，揭開一段不為人知的歷史，也將少年們的單純與迷惘詮釋得趣味巧妙。

▲▼08年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。菊箱動畫：《海龍·改改》原創動漫IP開發計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲▼菊箱動畫將張國立的小說《海龍‧改改》改編為兼具動態與靜態的圖像化作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼08年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。菊箱動畫：《海龍·改改》原創動漫IP開發計畫。（圖／記者林育綾攝）

他們認為，能遇到有能量的作家非常幸運，團隊也會持續創作，希望透過獨特的敘事方式與感人的故事，建立起屬於台灣的青春冒險世界。

▲▼08年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展。菊箱動畫：《海龍·改改》原創動漫IP開發計畫。（圖／記者林育綾攝）
▲菊箱動畫將張國立的小說《海龍‧改改》改編為兼具動態與靜態的圖像化作品。（圖／記者林育綾攝）

台灣漫畫基地
地址：103台北市大同區華陰街38號
開放時間：10:00-20:00
108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第2梯次成果展自即日起～9月15日

ET快訊
林書豪傳稅後「300萬美元」簽CBA北京　創歷史外援、本土最
YouTuber拍「韓國瑜政績懶人包」！180秒神招高級諷刺
她喝下白濁開水昏迷！醒來只剩內褲…醫再曝真相：有2男DNA

關鍵字：台灣漫畫基地,基地書店,漫畫,台灣原創漫畫,漫畫,爛貨習作,Zee,阿文,Arwen H.,菊箱動畫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

第四屆遠通小店長愛更大！　號召家扶兒童彩繪ETC門架

360度漫畫、小說改編動畫！台灣漫畫家進駐基地2個月　各種神作成果展

台、俄「原創石虎」大PK！彩繪列車要用哪款？觀光局回應了

又多一家航空直飛！越捷12/19開航「台北-峴港」　機票最便宜0元起

跟印尼水力電工程師切磋、在泰國教中文　中原大學推新南向實習

「點餐到吃飽」孩子猛滑30mins手機　他嘆：少請數位保母...反被砲翻

拍「韓國瑜政績懶人包」平反！　他沉默3mins高級諷刺…網鼓掌：太中肯

捲髮妹一見小7「隱藏版15元飲料」秒買　網激推...找了好久：必喝

婚後要和「控制欲強婆婆」同住！　過來人狂勸她別嫁：會後悔

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

第四屆遠通小店長愛更大！　號召家扶兒童彩繪ETC門架

360度漫畫、小說改編動畫！台灣漫畫家進駐基地2個月　各種神作成果展

台、俄「原創石虎」大PK！彩繪列車要用哪款？觀光局回應了

又多一家航空直飛！越捷12/19開航「台北-峴港」　機票最便宜0元起

跟印尼水力電工程師切磋、在泰國教中文　中原大學推新南向實習

「點餐到吃飽」孩子猛滑30mins手機　他嘆：少請數位保母...反被砲翻

拍「韓國瑜政績懶人包」平反！　他沉默3mins高級諷刺…網鼓掌：太中肯

捲髮妹一見小7「隱藏版15元飲料」秒買　網激推...找了好久：必喝

婚後要和「控制欲強婆婆」同住！　過來人狂勸她別嫁：會後悔

和孫可芳感情「分分合合」　劉冠廷嘆：對人生有很多疑問

殺警犯藏「響尾蛇」突擊步槍！黑市價200萬...露營場變軍火庫開轟討債

玉山銀副總強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：7月中接獲檢舉

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

限量10萬組！月租費11元還不用綁約　到超商辦門號只要1小時

貴賓自動趴下綁頭髮！　「雜亂雜毛→貴族旁分」：有水嗎？

林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

人生最後階段更舒服！「鐳223」治療攝護腺癌骨轉移更給力

生活熱門新聞

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五..

「95加300」駕駛堅持不熄火..

中信啦啦隊妹超兇12分鐘影瘋傳..

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作..

快訊／楊柳颱風生成！周四起變天..

女大生示範「350元吃一個禮拜..

好想拿2000元秋冬遊補助　懶..

掏出巨型耳屎！4歲弟瞬間耳道暢..

楊柳颱風最快今生成周四起轉雨　..

拍「韓國瑜政績」沉默3分鐘！網..

100塊扭3.3公分小物　他傻..

姓名、末3碼都一樣！她嘆包裹被..

更多熱門

相關新聞

《名偵探柯南》聯名飾品有驚喜！

日本品牌「THE KISS」再度與《名偵探柯南》合作，推出全新第二彈聯名飾品。這部經典動畫應該是每個大朋友小朋友共回的回憶吧～此次推出柯南、小蘭、沖矢昴以及安室透這4人的主題項鍊與戒指，而且在設計上還有特別的小驚喜喔！身為頭號粉絲絕對不能錯過。

漫畫也是優良讀物！文化部推70本書單一次看

將來銀行總經理梅驊　最愛看漫畫

22歲美女畫家創300多幅「辱華」漫畫被逮捕

藥廠二代35年堅持當斜槓漫畫家！

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

郭台銘確定參選　9月啟動連署

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面