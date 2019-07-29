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藥廠二代堅持當斜槓漫畫家！黃熙文35年創作原畫展　打造AR場景拍照區

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▲▼ 斜槓漫畫家黃熙文35年創作原畫展　跨領域打造AR場景拍照區（圖／文化部提供）
▲斜槓漫畫家黃熙文（中）即使繼承藥廠二代後，35年來仍堅持漫畫創作。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫家黃熙文老師從1981年受到《小咪漫畫周刊》影響後，與朋友創立「漫畫之友」研究社，1987年推出「藍色雷克」短篇漫畫，此後至今35年來不放棄創作，即使成為藥廠二代接班人，也堅持斜槓，還在去年完成《上海大少爺》並入圍金漫獎。即日起在文化部成立的「台灣漫畫基地」，將呈現「CROSS 35th的黃熙文創作原畫展」展期至8月18日止，首度呈現近80張原稿畫作。

「CROSS 35th的黃熙文創作原畫展」將首度呈現「藍色雷克」和「上海大少爺」兩大角色近80張原稿畫作，更結合動畫、原創主題曲、AR、浮空投影，重現漫畫中的故事場景。

▲▼ 斜槓漫畫家黃熙文35年創作原畫展　跨領域打造AR場景拍照區（圖／文化部提供）
▲「CROSS 35th的黃熙文創作原畫展」展期至8月18日止。

請繼續往下閱讀...

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，黃熙文老師堅持其夢想，持續創作35年不放棄，其中去年所完成《上海大少爺》的作品，更入圍了第十屆金漫獎跨域應用獎和少年漫畫獎。而文化部從去年開始透過漫畫輔導金計畫支持台灣原創漫畫，《上海大少爺》也是獲得輔導金支持的優秀作品，往後文化部也會銜接文策院的團隊，整合各項資源，持續推動台灣漫畫產業發展。

▲▼ 斜槓漫畫家黃熙文35年創作原畫展　跨領域打造AR場景拍照區（圖／文化部提供）
▲左至右：鄭弘儀先生、黃熙文老師、文化部人文及出版司陳瑩芳司長。

黃熙文老師從1981年受到《小咪漫畫周刊》影響，與朋友共同創立「漫畫之友」研究社，開啟了設計、漫畫、插圖的創作歷程，在1987年推出「藍色雷克」短篇漫畫，以時髦的人物造型、細膩的畫風，以及生動的故事情節，成為那個時代共同的記憶之一。在「藍色雷克」作品持續創作的過程中，同時亦成功開發IP周邊的延伸商品，可以說是最早洞悉IP授權市場的先鋒者之一。

1990年黃熙文成為藥廠第二代接班人後，開啟了另一段「斜槓人生」，將設計、創意及品牌經營統整，打造全新的形象及跨域行銷模式；此外對漫畫依舊有創作熱情，秉持十年磨一劍的熱血，在去年推出新作《上海大少爺》，作品不但獲得文化部107年漫畫輔導金支持，在此次展覽中更跨域結合動畫及MV主題曲，堆疊出新世紀漫畫原創的新高點。

▲▼ 斜槓漫畫家黃熙文35年創作原畫展　跨領域打造AR場景拍照區（圖／文化部提供）

展覽透過策展顧問劉明昆老師及開發團隊合作，製作了雷克與小冬浮空HIP-HOP秀，同時設置了「AR漫畫場景拍照區」，獨家在台灣漫畫基地推出「上海大少爺-冼小冬公仔」動畫特映版，結合實際場景的意象打造，讓參觀者能更融入作品的時代感中，同時也會在展區播放黃熙文創作訪談、展示原作漫畫周邊衍生品。

文化部自今年1月成立漫畫基地，希望藉基地提供台灣漫畫創作者更多支援，成為推動台漫發展的平台，並鼓勵國內漫畫原創內容產製及跨域多元應用，以期提升台灣漫畫與圖文創作的創作能量，並加速台灣原生IP產業化。

▲▼ 斜槓漫畫家黃熙文35年創作原畫展　跨領域打造AR場景拍照區（圖／文化部提供）

▲▼ 斜槓漫畫家黃熙文35年創作原畫展　跨領域打造AR場景拍照區（圖／文化部提供）

這次「CROSS 35th的黃熙文創作原畫展」是成功展示原創、跨域及IP經營的例子。民眾可到位在台北的「台灣漫畫基地」一探黃熙文老師X雷克X上海大少爺冼小東的「CROSS 35th世界」。

台灣漫畫基地
地址：台北市華陰街36、38號
時間：10:00-20:00

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關鍵字：黃熙文,台灣漫畫基地,台灣漫畫,台灣原創漫畫,台灣漫畫家

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