上海母獅子出征《聲林2》　「這是個挑戰的舞台，所以我來了！」

▲張芮僑接受採訪。（圖／大陸中心攝）

大陸中心／綜合報導

全球華人大型歌唱選秀節目《聲林之王2》8月23日於ETtoday首播，創下點閱破百萬的收視佳績，此次比賽延攬了各地的歌唱好手，其中包含曾在音樂劇《獅子王》當中擔任娜娜一角、演出過陸劇《我不喜歡這個世界，我只喜歡你》的張芮僑；雖然先前都是演舞台劇為主，不過愛唱歌的她選擇挑戰自己來參加歌唱比賽，並透露沒有為自己設定目標，「享受每一次在舞台上的感覺」。

▼《聲林之王2》首播。（圖／ETtoday）

23歲、來自上海張芮僑原是一名舞台劇演員，先前幾乎沒有參加過選秀比賽，因為愛唱歌所以決定來參加《聲林2》；因為平時演戲跟唱舞台劇居多，對她來說，能夠站上台唱流行歌曲，是一個挑戰和學習的機會。談到在台灣參加選秀的感受，張芮僑認為台灣人很好客，受到工作人員跟選手們很多的照顧，大家都很熱情的對待她。

▼張芮僑曾是音樂劇《獅子王》的主要演員。（圖／大陸中心攝）

《聲林2》26日公布最新飛行導師Coco李玟，Coco李玟在接受採訪時表示，到目前為止看到的選手都很有實力，都是明日之星；她也在錄製時跟選手們說，希望他們能夠堅持自己的夢想，對自己也要有自信跟信心。

ETtoday東森新聞雲副董事長馬詠睿在接受多家大陸媒體採訪時表示，雖然跟大陸的節目相比，台灣的節目預算很少，但《聲林2》已經是台灣有史以投入製作費最高的節目；馬詠睿也指出，兩岸關係越緊張的時候，雙方的文化交流更要加強，「兩岸的歌手到對岸參加選秀節目是自然的，因為音樂不分區域」，要如何把華人音樂散播到世界的角落才是最重要的事；而《聲林之王》的兩季導師蕭敬騰和林宥嘉更是受到年輕選手們的感動，願意兩年不計酬勞、放下手邊工作，參與錄製。

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，大陸愛奇藝每周五晚間9點播出；周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）