蘋果AirPower都做不到！荷廠商推出無線充電板　16線圈實現「隨放隨充」

▲Zens Liberty充電板內配備有16個無線充電線圈。（圖／取自荷蘭無線充電廠Zens）

記者王曉敏／綜合外電報導

距蘋果宣布取消無線充電器AirPower的開發已過了5個月，市場上陸續出現類似的替代品，儘管這些產品都標榜能夠支援多設備同時充電，卻無法實現當初AirPower所描繪的「自由放置」願景。不過荷蘭無線充電公司ZENS近日卻發表一款無線充電板Zens Liberty，宣稱其可以做到蘋果無法做到的事。

ZENS指出，Zens Liberty設備內共有16組交疊的無線充電線圈，使其允許使用者在其上方「任何位置」放置支援Qi無線充電的設備，就像最初蘋果期望AirPower能達到的效果，不過當初有傳聞指出，AirPower內將裝載21到24個線圈。

據ZENS的說法，該設備的總輸出功率為30W，另外還有個2.4A輸出的有線USB口，機身為鋁合金材質，整體由45W的電源適配器通過USB-C供電。

Zens Liberty將可同時為2個設備進行無線充電，這與AirPower計畫的3設備同時充電不同，不過Zens Liberty的充電功率將達15W，較大多數無線充電設備都來得快。順帶一提，由於Apple Watch僅支援部分Qi無線充電器，因此目前尚無法知曉該設備是否支援Apple Watch無線充電，不過從ZENS釋出的宣傳頁面上的照片都未看到Apple Watch。

Zens Liberty將推出兩個版本，其中Kvadrat版由丹麥設計師Margrethe Odgaard所設計，表面為90%精紡羊毛，售價139.99美元（約新台幣4400元）；另一款則為玻璃限量款，透明玻璃可清楚看見其下的16個無線充電線圈，售價則為179.99美元（約新台幣5700元）。兩個版本都將於11月上市。

無線充電的基本原理就是通過使用線圈之間產生的磁場傳輸電能，前提是兩設備需對準位置才可進行，目前市面上的多設備無線充電大多會在充電板上方做出標記，提醒用戶先圈位置。而要能實現隨意位置都能充電，就得多放置幾個線圈，不過其問題在於，線圈一多不僅會影響無線充電效率，還會引發電磁干擾問題，同時設備也會有過熱的疑慮，這也是蘋果AirPower一直難產的主因。而Zens Liberty的多線圈設計是否真的克服了AirPower的工程挑戰仍未可知。