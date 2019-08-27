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第二代光輝戰機2020年亮相　莫迪砸150億美元挺「印度製造」

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印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

▲ 印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度自主研發的第二代光輝戰機（Tejas Mark II）預計於2020年、獨立75周年亮相，機上預計會裝備最先進的電子掃描陣列雷達（AESA），以及射程約為70公里的國產空對空導彈「阿斯特拉」（ Astra）超視距空對空飛彈，並於2025年和2026年之後投入生產。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，根據印度2名匿名國防表示，光輝戰機在歷經2年的重新設計後，印度國防部研究暨研究發展組織 （DRDO）旗下的航空發展局（ADA），終於在2018年12月完成17.5噸的第二代光輝戰機的設計，期間研發時間超過25年，不斷傳出性能無法滿足印度空軍的需求。

官員指出，第二代光輝戰機將比第一代更重，大約與「幻象」戰機（Mirage）、「美洲豹」攻擊戰（Jaguar）和「JAS-39獅鷲」戰機（Gripen）的重量相當，而且會配備奇異公司（GE）生產、重量更重的發動機。至於戰機配備的「阿斯特拉」超視距導彈，尚在印度空軍的蘇-30MKI戰機上進行測試。

據悉，等到生產完取代前蘇聯研製的米格-21（MiG-21）的一代光輝戰機後，印度才會開始投入第二代光輝戰機的生產。期間雖然傳出二代戰機性能不足空軍需求，但在莫迪當局決定發展「印度製造」（Make in India） 的政策之下，印度空軍最終同意耗資150億美元（約新台幣4710億元）採購105架的第2代光輝戰機。

值得一提的是，航空發展局與印度空軍也已經加快研發「先進中型戰鬥機」（Advanced Medium Combat Aircraft， 簡稱AMCA），重量預計達25頓，內部彈艙可容納所有武器，同時可進行超音速巡航。此外，戰機內部還有複雜的S型進氣口，以及隱形發動機的關鍵渦輪葉片，以及讓戰機在不點燃後燃器狀態下進行超音速巡航的設計，確保戰機可以把雷達特徵降至最低。

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關鍵字：第二代光輝戰機,Tejas Mark II,印度,國際軍武

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