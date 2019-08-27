聯合航空9月停飛「芝加哥往返香港航線」　南韓對港發旅遊警報

▲美國聯合航空。（圖／翻攝自United臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

美國有線新聞網（CNN）引述聯合航空（United Airlines）的聲明指出，決定在2019年9月9日停飛香港往返芝加哥航線。聯合航空沒有直接提到是否與香港持續示威有關，僅稱是因「從芝加哥起飛的航線需求減少」。此外，南韓外交部26日對香港發出第一級別的藍色警報，提醒赴港旅遊時注意安全。

聯航表示，儘管往返芝加哥與香港的航線暫停，「聯合航空仍是美國飛往香港國際機場的最大航空公司」。

同時，聯航還證實，今年秋季將在舊金山與香港間加開第2條航線補充現行服務，在10月26日起投入服務，「我們期待我們即將到來的增航航班。」

除此之外，聯航此前公布，計劃10月14日開始暫停來往關島國際機場（GUM）以及香港的航班。聯航是唯一個有經營來往香港與關島航班的航空公司，曾在2018年8月為這個航線增加2個班次。

另外，據《韓聯社》報導，南韓外交部因香港示威活動持續升級，日前提醒準備赴港旅遊和旅港的公民在事態穩定之前注意安全，「今後將視具體情況上調或解除對香港的旅遊警報。」南韓的旅行警報級別分為藍色（注意風險）、黃色（建議慎赴）、紅色（建議撤離）和黑色（禁止旅行）四級。